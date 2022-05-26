Александр ПЕТРАКОВ: «После ракет и бомб мы ничего не боимся»
Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче с Шотландией
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о своем отношении к российским захватчикам.
«Злости нет, только ненависть. Они ненавидят нас и думают, что мы низшая нация».
Также наставник рассказал о важности встречи против сборной Шотландии.
«Это очень большая ответственность. Я чувствую это больше по мере приближения игры. Многие из наших болельщиков — солдаты украинской армии. На стадионе «Хэмпден-парк» будет невероятная атмосфера. После ракет и бомб мы ничего не боимся», – сказал Петраков.
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