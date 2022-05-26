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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «После ракет и бомб мы ничего не боимся»
Чемпионат мира
26 мая 2022, 16:37 |
269
1

Александр ПЕТРАКОВ: «После ракет и бомб мы ничего не боимся»

Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче с Шотландией

26 мая 2022, 16:37 |
269
1
Александр ПЕТРАКОВ: «После ракет и бомб мы ничего не боимся»
УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о своем отношении к российским захватчикам.

«Злости нет, только ненависть. Они ненавидят нас и думают, что мы низшая нация».

Также наставник рассказал о важности встречи против сборной Шотландии.

«Это очень большая ответственность. Я чувствую это больше по мере приближения игры. Многие из наших болельщиков — солдаты украинской армии. На стадионе «Хэмпден-парк» будет невероятная атмосфера. После ракет и бомб мы ничего не боимся», – сказал Петраков.

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Источник TIME
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pali4144
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