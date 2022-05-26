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Украина. Премьер лига
26 мая 2022, 16:00 | Обновлено 26 мая 2022, 16:05
337
0

Сергей ПАЛКИН: «Продолжение чемпионата Украины – важный аспект»

Гендиректор «Шахтера» считает, что украинский футбол должен жить

26 мая 2022, 16:00 | Обновлено 26 мая 2022, 16:05
337
0
Сергей ПАЛКИН: «Продолжение чемпионата Украины – важный аспект»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о планах клуба на будущее.

«Все игры, которые мы будем проводить в будущем, независимо от того, товарищеские это матчи или официальные поединки Лиги чемпионов, – они все будут направлены на поддержку Украины: и в имиджевом плане, и с точки зрения сбора средств. Естественно, мы должны подготовиться к Лиге чемпионов, и подготовка будет идти именно в русле таких благотворительных матчей. Надеемся, что начнем подготовительный процесс с конца июня, в июле и августе будем проводить эти матчи и заниматься своей работой. Каждый сегодня должен делать вклад для победы нашей страны. Если мы можем принести пользу, то должны это делать.

Мы беседовали по поводу продолжения чемпионата. Считаю, это важный аспект: и с точки зрения сохранения национальной сборной, и с точки зрения сохранения чемпионата Украины. Эти факторы важны, потому что, как я и сказал, это несет финансовую поддержку нашей стране и один из главных аспектов – имиджевый. Мы должны показать, что Украина продолжает играть чемпионат, Украина продолжает бороться, Украина продолжает побеждать. И это мы должны демонстрировать всему миру», - сказал Палкин.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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