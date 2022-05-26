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  4. МИКОЛЕНКО: «Посмотрим после Шотландии, понадобился ли мой опыт в Эвертоне»
Чемпионат мира
26 мая 2022, 15:59 |
60
0

МИКОЛЕНКО: «Посмотрим после Шотландии, понадобился ли мой опыт в Эвертоне»

Виталий готов к матчам за сборную

26 мая 2022, 15:59 |
60
0
МИКОЛЕНКО: «Посмотрим после Шотландии, понадобился ли мой опыт в Эвертоне»
УАФ. Виталий Миколенко (в центре)

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от поединка против команды Шотландии.

«Не помню, когда у меня было две тренировки в день, поэтому немного устал. Впереди у нас двусторонняя игра – тренировка с повышенной ответственностью. Будем готовиться к ней как к полноценному матчу, поскольку это последний спарринг перед поединком с Шотландией. Так что будет бой между двумя командами.

Мы приехали сюда не загорать, а работать и добиваться результата, к которому мы стремимся. А хотим мы выйти на чемпионат мира.

Шотландия – это силовой футбол, стандарты, можно сказать, бег туда-сюда. Хороший футбол, люблю такой. В Англии за полгода я получил опыт такой работы, хотя нам иногда приходилось закрываться и удерживать счет, не каждая игра была такой. Посмотрим после матча, понадобился ли мой опыт в «Эвертоне».

Независимо от итогового счета я знаю, что каждый игрок, каждый человек из медперсонала, прессы будет выкладываться и делать все ради победы», — сказал Миколенко.

Сине-желтые продолжают подготовку к матчам плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиги наций. Защитник «Эвертона» недавно прибыл в расположение сборной и вернулся в общую группу после незначительного повреждения.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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