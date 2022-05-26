Надежда Киченок завершила выступления в рамках Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом круге украинка в дуэте с Ралукой Олару из Румынии проиграла швейцарскому дуэту Виктория Голубич/Жиль Тайхман

Ролан Гаррос. Первый круг

Надежда Киченок / Ралука Олару – Виктория Голубич / Жиль Тайхман – 7:6(9), 4:6, 6:7(7)

Ранее во второй раунд парных соревнований вышла Людмила Киченок.