Ролан Гаррос26 мая 2022, 15:42 |
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Надежда Киченок завершила выступления в рамках Ролан Гаррос
Надя проиграла в первом круге парного разряда
26 мая 2022, 15:42 |
139
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Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом круге украинка в дуэте с Ралукой Олару из Румынии проиграла швейцарскому дуэту Виктория Голубич/Жиль Тайхман
Ролан Гаррос. Первый круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Виктория Голубич / Жиль Тайхман – 7:6(9), 4:6, 6:7(7)
Ранее во второй раунд парных соревнований вышла Людмила Киченок.
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