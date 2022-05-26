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  4. Надежда Киченок завершила выступления в рамках Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
26 мая 2022, 15:42 |
139
0

Надежда Киченок завершила выступления в рамках Ролан Гаррос

Надя проиграла в первом круге парного разряда

26 мая 2022, 15:42 |
139
0
Надежда Киченок завершила выступления в рамках Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок и Ралука Олару

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом круге украинка в дуэте с Ралукой Олару из Румынии проиграла швейцарскому дуэту  Виктория Голубич/Жиль Тайхман

Ролан Гаррос. Первый круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Виктория Голубич / Жиль Тайхман – 7:6(9), 4:6, 6:7(7)

Ранее во второй раунд парных соревнований вышла Людмила Киченок.

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Надежда Киченок Ролан Гаррос 2022 Ралука Олару Виктория Голубич Жиль Тайхман
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Источник Sport.ua
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