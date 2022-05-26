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  4. ВИДЕО. Пять лучших ударов среды на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
26 мая 2022, 16:05 |
28
0

ВИДЕО. Пять лучших ударов среды на Ролан Гаррос

Себастьян Корда вне конкуренции

26 мая 2022, 16:05 |
28
0
ВИДЕО. Пять лучших ударов среды на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду состоялось множество матчей с главными фаворитами Открытого чемпионата Франции по теннису.

В нарезку лучших ударов попали моменты из матчей Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса, а также других не менее интересных поединков.

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Источник Roland Garros
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