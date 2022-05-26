Ролан Гаррос26 мая 2022, 16:05 |
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ВИДЕО. Пять лучших ударов среды на Ролан Гаррос
Себастьян Корда вне конкуренции
26 мая 2022, 16:05 |
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В среду состоялось множество матчей с главными фаворитами Открытого чемпионата Франции по теннису.
В нарезку лучших ударов попали моменты из матчей Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса, а также других не менее интересных поединков.
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