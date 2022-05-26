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  4. ВИДЕО. Тимощук – гон***. Экс-игроку сборной Украины посвятили песню
Россия
26 мая 2022, 15:04 | Обновлено 26 мая 2022, 15:06
1087
3

ВИДЕО. Тимощук – гон***. Экс-игроку сборной Украины посвятили песню

Толик заслужил

26 мая 2022, 15:04 | Обновлено 26 мая 2022, 15:06
1087
3
ВИДЕО. Тимощук – гон***. Экс-игроку сборной Украины посвятили песню
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Украинская группа под названием «Дно» записала песню, посвященную бывшему украинскому футболисту Анатолию Тимощуку, который после начала полномасштабного вторжения российской армии остался работать в «Зените» и делает вид, что ничего не происходит.

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Анатолий Тимощук российско-украинская война музыка
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Анастасия Мельник
Будет классная кричалка для фанатов
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Alex99
На все 100 .
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Andrey_1992
Янович, давно не бачив і не чув
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