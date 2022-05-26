Россия26 мая 2022, 15:04 | Обновлено 26 мая 2022, 15:06
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ВИДЕО. Тимощук – гон***. Экс-игроку сборной Украины посвятили песню
Толик заслужил
26 мая 2022, 15:04 | Обновлено 26 мая 2022, 15:06
1087
3
Украинская группа под названием «Дно» записала песню, посвященную бывшему украинскому футболисту Анатолию Тимощуку, который после начала полномасштабного вторжения российской армии остался работать в «Зените» и делает вид, что ничего не происходит.
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