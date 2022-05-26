Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рибери продолжит играть в Салернитане
Италия
26 мая 2022, 15:00 |
391
1

Рибери продолжит играть в Салернитане

Немецкий ветеран продлит контракт еще на сезон

26 мая 2022, 15:00 |
391
1
Рибери продолжит играть в Салернитане
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный немецкий футболист, полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери продолжит играть за клуб.

В контракте ветерана была опция, которая предусматривала автоматическое продление соглашения в случае сохранения командой прописки в Серии А.

Напомним, что Рибери перешел в «Салернитану» в сентябре 2021 года. За это время он провел 23 матча в Серии А, сделал 3 ассиста.

«Салернитана» завершила сезон на 17-м месте в турнирной таблице и избежала вылета из Серии A. 

По теме:
Инсайдер: Торино заплатит за Довбика от 12 до 15 млн евро
Днепр-1 хочет получить за Довбика 12 миллионов евро
Шахтер предлагал 35 млн евро за Леау, признанного лучшим игроком Серии А
Франк Рибери трансферы Серии A Салернитана
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football-Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
Футбол | 25 мая 2022, 18:13 4
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев

Сможет ли швед вернуться на поле?

ФОТО. В США установили памятник Деонтею Уайлдеру
Бокс | 26 мая 2022, 12:53 5
ФОТО. В США установили памятник Деонтею Уайлдеру
ФОТО. В США установили памятник Деонтею Уайлдеру

Монумент экс-чемпиону WBC представили в родном городе американца

ФОТО. Жена Усика показала, как их семья пряталась в бомбоубежище
Бокс | 26.05.2022, 09:39
ФОТО. Жена Усика показала, как их семья пряталась в бомбоубежище
ФОТО. Жена Усика показала, как их семья пряталась в бомбоубежище
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Футбол | 26.05.2022, 06:00
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Жозе МОУРИНЬО: «Мы написали историю. Чувствую себя римлянином»
Футбол | 26.05.2022, 04:11
Жозе МОУРИНЬО: «Мы написали историю. Чувствую себя римлянином»
Жозе МОУРИНЬО: «Мы написали историю. Чувствую себя римлянином»
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FCDK_87
Німецький?)
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
25.05.2022, 22:02 5
Футбол
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
24.05.2022, 22:22 1
Футбол
Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома – победитель Лиги конференций
Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома – победитель Лиги конференций
25.05.2022, 23:58 18
Футбол
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
25.05.2022, 13:50 7
Футбол
Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории
Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории
26.05.2022, 04:35
Война
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
25.05.2022, 03:25
Война
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
25.05.2022, 11:24 10
Футбол
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
24.05.2022, 18:21 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем