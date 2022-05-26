Италия26 мая 2022, 15:00 |
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Рибери продолжит играть в Салернитане
Немецкий ветеран продлит контракт еще на сезон
26 мая 2022, 15:00 |
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Известный немецкий футболист, полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери продолжит играть за клуб.
В контракте ветерана была опция, которая предусматривала автоматическое продление соглашения в случае сохранения командой прописки в Серии А.
Напомним, что Рибери перешел в «Салернитану» в сентябре 2021 года. За это время он провел 23 матча в Серии А, сделал 3 ассиста.
«Салернитана» завершила сезон на 17-м месте в турнирной таблице и избежала вылета из Серии A.
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