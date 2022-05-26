Рибери продолжит играть в Салернитане

Известный немецкий футболист, полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери продолжит играть за клуб.

В контракте ветерана была опция, которая предусматривала автоматическое продление соглашения в случае сохранения командой прописки в Серии А.

Напомним, что Рибери перешел в «Салернитану» в сентябре 2021 года. За это время он провел 23 матча в Серии А, сделал 3 ассиста.

«Салернитана» завершила сезон на 17-м месте в турнирной таблице и избежала вылета из Серии A.