Ливерпуль намерен купить хавбека ПСВ

«Ливерпуль» нацелился на полузащитника ПСВ Ибраима Сангаре.

Как сообщает источник, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно.

В 49 матчах прошедшего сезона Сангаре отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Соглашение между полузащитником и ПСВ истекает в 2025 году.

Напомним, 28 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится на французском стадионе «Стад де Франс».

Ранее «Ливерпуль» купил 19-летнего таланта «Фулхэма».