Ливерпуль намерен купить хавбека ПСВ
Ибраим Сангаре может перебраться в АПЛ
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника ПСВ Ибраима Сангаре.
Как сообщает источник, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно.
В 49 матчах прошедшего сезона Сангаре отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Соглашение между полузащитником и ПСВ истекает в 2025 году.
Напомним, 28 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится на французском стадионе «Стад де Франс».
Ранее «Ливерпуль» купил 19-летнего таланта «Фулхэма».
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