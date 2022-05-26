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Англия
26 мая 2022, 13:59 | Обновлено 26 мая 2022, 14:14
366
0

Ливерпуль намерен купить хавбека ПСВ

Ибраим Сангаре может перебраться в АПЛ

26 мая 2022, 13:59 | Обновлено 26 мая 2022, 14:14
366
0
Ливерпуль намерен купить хавбека ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» нацелился на полузащитника ПСВ Ибраима Сангаре.

Как сообщает источник, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно.

В 49 матчах прошедшего сезона Сангаре отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Соглашение между полузащитником и ПСВ истекает в 2025 году. 

Напомним, 28 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится на французском стадионе «Стад де Франс».

Ранее «Ливерпуль» купил 19-летнего таланта «Фулхэма».

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Источник Todomercadoweb
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