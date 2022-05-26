Бензема признан лучшим игроком сезона в Реале
Француз забил 44 гола и сделал 15 ассистов
Лидер «Реала» Карим Бензема получил награду лучшего игрока сезона в мадридском клубе.
34-летний француз в 45 матчах за Мадрид во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.
«Я очень горд. Это был действительно отличный сезон для меня в плане голов, ассистов и трофеев, и я очень счастлив», – сказал Бензема.
В составе Карим стал чемпионом Испании, 28 мая вместе с «Реалом» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Также Бензема претендует на получение Золотого мяча.
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