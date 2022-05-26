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  4. Бензема признан лучшим игроком сезона в Реале
Испания
26 мая 2022, 12:17 |
167
0

Бензема признан лучшим игроком сезона в Реале

Француз забил 44 гола и сделал 15 ассистов

26 мая 2022, 12:17 |
167
0
Бензема признан лучшим игроком сезона в Реале
ФК Реал Мадрид

Лидер «Реала» Карим Бензема получил награду лучшего игрока сезона в мадридском клубе.

34-летний француз в 45 матчах за Мадрид во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.

«Я очень горд. Это был действительно отличный сезон для меня в плане голов, ассистов и трофеев, и я очень счастлив», – сказал Бензема.

В составе Карим стал чемпионом Испании, 28 мая вместе с «Реалом» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Также Бензема претендует на получение Золотого мяча.

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Карим Бензема Реал Мадрид
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Источник ФК Реал Мадрид
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