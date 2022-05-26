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Сборная УКРАИНЫ
26 мая 2022, 10:03 | Обновлено 26 мая 2022, 10:04
2172
0

Тренер Ирландии Кенни: «Матч с Украиной будут помнить и через 50 лет»

Коуч «зеленой армии» считает, что Президент Украины прав, когда разрешил футболистам играть

26 мая 2022, 10:03 | Обновлено 26 мая 2022, 10:04
2172
0
Тренер Ирландии Кенни: «Матч с Украиной будут помнить и через 50 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Кенни

Главный тренер национальной сборной Ирландии Стивен Кенни провел пресс-конференцию накануне старта команды в очередном розыгрыше Лиги наций, высказав предположение, что поединки против Украины войдут в историю и будут вспоминаться спустя полвека.

«Это трагедия. россия вторглась в Украину. Игра должна была быть в Киеве, потом ее перенесли во Львов, теперь перенесли в Польшу. Тот факт, что она вообще состоится, является чудом. Домашняя игра [в Дублине] через 50 лет будет важной для истории ирландского футбола. Из-за того, что россия вторглась, тысячи людей погибли, еще тысячи могут погибнуть».

«Президент Зеленский принял решение разрешить [играть сборной Украины]. Мы видели ситуацию, когда украинцы из Ирландии отправились в Украину защищать свою нацию и погибли».

«Президент решил, что страну будет представлять сборная Украины, и он прав. Люди могут устать от войны, но игра Украины не даст забыть о ней [войне]. Во всяком случае, из истории мы знаем, что когда одна страна вторгается в другую, она не останавливается на достигнутом. И россия говорит не только о вторжении в Украину, они говорят о вторжении в другие страны, так что эта игра является важной для современной истории. Для нас как нации это важная игра в нашей футбольной истории», - сказал Кенни.

Отметим, что первый матч Ирландии с Украиной состоится 8 июня, а второй, номинально домашний для «сине-желтых», пройдет 14 июня в Польше.

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Источник The42
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