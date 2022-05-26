ДОЛГОПОЛОВ: «Пускай эти европейские страны свои территории отдадут»

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поделился мнением о возможности сдачи части территории россии для достижения мирного соглашения.

«Вот наш президент сказал, что какая-то европейская страна предложила отдать часть нашей территории россии, чтобы остановить войну.

Мы готовы только в том случае, если эти европейские страны отдадут свои территории россии, чтобы остановить войну, мы не продаем нашу землю и людей, извините», - написал Долгополов.