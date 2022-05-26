Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ДОЛГОПОЛОВ: «Пускай эти европейские страны свои территории отдадут»
Другие новости
26 мая 2022, 07:58 | Обновлено 26 мая 2022, 08:26
1087
2

ДОЛГОПОЛОВ: «Пускай эти европейские страны свои территории отдадут»

Бывший теннисист жестко высказался о провокационных заявлениях

26 мая 2022, 07:58 | Обновлено 26 мая 2022, 08:26
1087
2
ДОЛГОПОЛОВ: «Пускай эти европейские страны свои территории отдадут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поделился мнением о возможности сдачи части территории россии для достижения мирного соглашения.

«Вот наш президент сказал, что какая-то европейская страна предложила отдать часть нашей территории россии, чтобы остановить войну.

Мы готовы только в том случае, если эти европейские страны отдадут свои территории россии, чтобы остановить войну, мы не продаем нашу землю и людей, извините», - написал Долгополов.

По теме:
Елена КОСТЕВИЧ: «Никто не знал, действительно ли это война»
Андрей ПАВЕЛКО: «УАФ подаст иск против россии»
Генштаб ВСУ: «Враг пытается возобновить наступление на Славянск»
Александр Долгополов российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
Футбол | 25 мая 2022, 22:02 5
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»

Российский комментатор рассказал об ужасах так называемой «мобилизации»

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 25 мая 2022, 21:50 1
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 25.05.2022, 14:18
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
ФОТО. Калинина с улыбкой на лице готовится к реваншу с Пегулой
Теннис | 25.05.2022, 22:37
ФОТО. Калинина с улыбкой на лице готовится к реваншу с Пегулой
ФОТО. Калинина с улыбкой на лице готовится к реваншу с Пегулой
Жозе МОУРИНЬО: «Мы написали историю. Чувствую себя римлянином»
Футбол | 26.05.2022, 04:11
Жозе МОУРИНЬО: «Мы написали историю. Чувствую себя римлянином»
Жозе МОУРИНЬО: «Мы написали историю. Чувствую себя римлянином»
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Василий Дубровский
Долгополов - патриот Украины и дал оценку Европейским (некоторым) странам достойный ответ ! Ибо эти страны не хотят раскошеливаться на войну с путлеризмом ! Может даже ведут двойную игру !
Ответить
+3
Frtt Hyui
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол ki ng-ba ll.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
25.05.2022, 11:24 10
Футбол
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
24.05.2022, 22:22 1
Футбол
Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
24.05.2022, 18:59 2
Теннис
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
25.05.2022, 13:50 7
Футбол
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
24.05.2022, 09:47 1
Киберспорт
ЧМ по хоккею. Канада завершила группу разгромом, Финляндия обыграла Чехию
ЧМ по хоккею. Канада завершила группу разгромом, Финляндия обыграла Чехию
24.05.2022, 22:38
Хоккей
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
24.05.2022, 22:45 2
Хоккей
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
25.05.2022, 07:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем