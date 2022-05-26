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  4. Компани покинул Андерлехт. Он возглавит клуб в Англии
Бельгия
26 мая 2022, 04:59 | Обновлено 26 мая 2022, 05:03
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0

Компани покинул Андерлехт. Он возглавит клуб в Англии

Бельгиец вернется в Англию в качестве тренера

26 мая 2022, 04:59 | Обновлено 26 мая 2022, 05:03
25
0
Компани покинул Андерлехт. Он возглавит клуб в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Венсан Компани оставил пост главного тренера «Андерлехта». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Компани возглавлял бельгийский клуб два года. С ним «Андерлехт» занимал третье и четвертое место в Лиге Жюпиле.

Вероятнее всего, 36-летний наставник возглавит «Бернли», который покинул АПЛ и следующий сезон проведет в Чемпионшипе.

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Венсан Компани Андерлехт
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Источник ФК Андерлехт
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