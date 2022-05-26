Бельгия26 мая 2022, 04:59 | Обновлено 26 мая 2022, 05:03
25
0
Компани покинул Андерлехт. Он возглавит клуб в Англии
Бельгиец вернется в Англию в качестве тренера
26 мая 2022, 04:59 | Обновлено 26 мая 2022, 05:03
25
0
Венсан Компани оставил пост главного тренера «Андерлехта». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Компани возглавлял бельгийский клуб два года. С ним «Андерлехт» занимал третье и четвертое место в Лиге Жюпиле.
Вероятнее всего, 36-летний наставник возглавит «Бернли», который покинул АПЛ и следующий сезон проведет в Чемпионшипе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 мая 2022, 01:16 0
Руководство УАФ почему-то не нашло достойных оппонентов для сборной Украины
Футбол | 25 мая 2022, 21:41 4
Футбольный журналист – об отцеплении игроков «Динамо» из сборной
Футбол | 25.05.2022, 05:30
Хоккей | 25.05.2022, 14:18
Теннис | 25.05.2022, 21:23
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.05.2022, 21:50 1
24.05.2022, 15:12 25
24.05.2022, 09:47 1
25.05.2022, 22:02 5
24.05.2022, 18:59 2
Футбол
24.05.2022, 20:31 3