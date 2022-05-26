Компани покинул Андерлехт. Он возглавит клуб в Англии

Венсан Компани оставил пост главного тренера «Андерлехта». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Компани возглавлял бельгийский клуб два года. С ним «Андерлехт» занимал третье и четвертое место в Лиге Жюпиле.

Вероятнее всего, 36-летний наставник возглавит «Бернли», который покинул АПЛ и следующий сезон проведет в Чемпионшипе.