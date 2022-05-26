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  4. ВИДЕО. Тренировка сборной. Мудрик и Миколенко вернулись в основную группу
Чемпионат мира
26 мая 2022, 05:10 | Обновлено 26 мая 2022, 05:16
35
0

ВИДЕО. Тренировка сборной. Мудрик и Миколенко вернулись в основную группу

По индивидуальной программе работают Николай Шапаренко и Денис Попов

26 мая 2022, 05:10 | Обновлено 26 мая 2022, 05:16
35
0
ВИДЕО. Тренировка сборной. Мудрик и Миколенко вернулись в основную группу
УАФ

В среду, 25 мая, сборная Украины провела две тренировки в Словении. Утром основная работа была посвящена действиям в стандартных положениях, а вечером – тактическим наработкам.

Погода в предгорье имеет свойство часто изменяться. А поскольку тренируются украинцы вблизи словенских Альп, они ощущают климатические нюансы практически каждый день. Накануне ночью над Брдо пролетел шторм – ничего не повредил, зато оставил после себя утреннюю свежесть. Но влажность очень скоро испарилась, потому что уже в 11 часов, когда сборная начинала утреннее занятие, температура подскочила вплоть до 26 градусов. А вот под вечер солнце скрылось за облака, и работать стало ощутимо приятнее.

Рабочий вечер сборников начался с отработки техники контроля мяча с ударами по маленьким воротам и отбору мяча в тройках. В этом процессе приняли участие 19 полевых игроков. В общую группу вернулись Михаил Мудрик и Виталий Миколенко.

Отдельно пока работают двое: Николай Шапаренко продолжает заниматься по индивидуальной программе с реабилитологом, а возобновление Дениса Попова идет по плану. На днях врачи собираются провести контрольное обследование, после которого будет определен дальнейший ход реабилитации защитника.

Голкиперы интенсивно работали под руководством тренера вратарей Вячеслава Кернозенко, который традиционно предлагает своим подопечным интересные, а главное практически полезные упражнения для развития скорости реакции, координации и выносливости. В основной части тренировки сине-желтые участвовали всей командой в игровых сериях, отрабатывая тактические задания тренерского штаба.

26 мая в рабочей программе один пункт – 90-минутная двухсторонняя игра. Для главного тренера Александра Петракова и его помощников важно дать ребятам полноценную игровую нагрузку, по итогам которой будут сделаны важные выводы о готовности команды к матчу с Шотландией.

Составы, на которые будут поделены исполнители для проведения двусторонки, как и ход событий на поле, тренерский штаб предпочитает оставить за кулисами подготовки. Так что болельщикам не стоит ожидать результата, авторов голов и статистических данных. Однако по итогам внутреннего спарринга главный тренер сборной Украины даст комментарии.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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