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  4. Крис Смоллинг – Игрок финала Лиги конференций
Лига конференций
26 мая 2022, 01:47 | Обновлено 26 мая 2022, 01:55
37
0

Крис Смоллинг – Игрок финала Лиги конференций

Английский защитник стал обладателем награды Laufenn лучшему игроку финала Лиги конференций

26 мая 2022, 01:47 | Обновлено 26 мая 2022, 01:55
37
0
Крис Смоллинг – Игрок финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Смоллинг

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг получил награду Laufenn как Игрок финала Лиги конференций-2022. Итальянский клуб в финале первого розыгрыша турнира в Тиране взял верх над «Фейеноордом» – 1:0.

Центральный защитник сыграл ключевую роль в сдерживании дуэта форвардов «Фейеноорда» Луиса Синистерры и лучшего бомбардира турнира Сириля Дессерса и внес весомый вклад в первую победу «Ромы» в еврокубках.

Группа технических наблюдателей УЕФА так оценила действия 32-летнего футболиста: «Великолепная игра в защите. Он постоянно выигрывал единоборства и был настоящей скалой в обороне римского клуба».

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Источник УЕФА
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