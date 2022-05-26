Крис Смоллинг – Игрок финала Лиги конференций

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг получил награду Laufenn как Игрок финала Лиги конференций-2022. Итальянский клуб в финале первого розыгрыша турнира в Тиране взял верх над «Фейеноордом» – 1:0.

Центральный защитник сыграл ключевую роль в сдерживании дуэта форвардов «Фейеноорда» Луиса Синистерры и лучшего бомбардира турнира Сириля Дессерса и внес весомый вклад в первую победу «Ромы» в еврокубках.

Группа технических наблюдателей УЕФА так оценила действия 32-летнего футболиста: «Великолепная игра в защите. Он постоянно выигрывал единоборства и был настоящей скалой в обороне римского клуба».