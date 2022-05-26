Итальянская «Рома» стала первым победителем Лиги конференций.

В финальном матче джаллоросси победили нидерландский «Фейеноорд» со счетом 1:0. На 32-й минуте единственный в матче гол для «волков» забил Николо Дзаньоло.

Коуч римлян Жозе Моуриньо стал на самом деле Особенным, потому что выиграл в карьере все возможные евротрофеи!

ФОТО. Как это было. Рома завоевала первый евротрофей в истории!