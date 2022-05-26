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  4. ФОТО. Как это было. Рома завоевала первый евротрофей в истории!
Лига конференций
26 мая 2022, 01:25 | Обновлено 26 мая 2022, 01:28
156
0

ФОТО. Как это было. Рома завоевала первый евротрофей в истории!

В финальном матче римские «волки» загрызли нидерландский «Фейеноорд»

26 мая 2022, 01:25 | Обновлено 26 мая 2022, 01:28
156
0
ФОТО. Как это было. Рома завоевала первый евротрофей в истории!
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская «Рома» стала первым победителем Лиги конференций.

В финальном матче джаллоросси победили нидерландский «Фейеноорд» со счетом 1:0. На 32-й минуте единственный в матче гол для «волков» забил Николо Дзаньоло.

Коуч римлян Жозе Моуриньо стал на самом деле Особенным, потому что выиграл в карьере все возможные евротрофеи!

ФОТО. Как это было. Рома завоевала первый евротрофей в истории!

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Рома Рим Жозе Моуриньо Фейеноорд Николо Дзаньоло Лига конференций Рома - Фейеноорд фото фотогалерея
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Источник Sport.ua
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