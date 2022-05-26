Лига конференций26 мая 2022, 01:25 | Обновлено 26 мая 2022, 01:28
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ФОТО. Как это было. Рома завоевала первый евротрофей в истории!
В финальном матче римские «волки» загрызли нидерландский «Фейеноорд»
26 мая 2022, 01:25 | Обновлено 26 мая 2022, 01:28
156
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Итальянская «Рома» стала первым победителем Лиги конференций.
В финальном матче джаллоросси победили нидерландский «Фейеноорд» со счетом 1:0. На 32-й минуте единственный в матче гол для «волков» забил Николо Дзаньоло.
Коуч римлян Жозе Моуриньо стал на самом деле Особенным, потому что выиграл в карьере все возможные евротрофеи!
ФОТО. Как это было. Рома завоевала первый евротрофей в истории!
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