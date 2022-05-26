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  4. Надаль легко преодолел барьер второго круга Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
26 мая 2022, 00:13 | Обновлено 26 мая 2022, 00:17
115
0

Надаль легко преодолел барьер второго круга Ролан Гаррос

Рафаэль одержал еще одну победу в Париже

26 мая 2022, 00:13 | Обновлено 26 мая 2022, 00:17
115
0
Надаль легко преодолел барьер второго круга Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче второго раунде Король грунта в трех сетах обыграл Корентена Муте из Франции.

Ролан Гаррос. Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:1, 6:4

Далее по сетке 26-й сеяный Ботик Ван Де Зандсхулп из Нидерландов. 

Для Надаля это был 300-й выигранный матч на турнирах Grand Slam. Больше только у Роджера Федерера (369) и Новака Джоковича (325).

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Рафаэль Надаль Корентен Муте Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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