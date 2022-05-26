Надаль легко преодолел барьер второго круга Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче второго раунде Король грунта в трех сетах обыграл Корентена Муте из Франции.

Ролан Гаррос. Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:1, 6:4

Далее по сетке 26-й сеяный Ботик Ван Де Зандсхулп из Нидерландов.

Для Надаля это был 300-й выигранный матч на турнирах Grand Slam. Больше только у Роджера Федерера (369) и Новака Джоковича (325).