Миколенко и Мудрик присоединились к общей группе сборной Украины

К общей группе сборной Украины в среду присоединились Михаил Мудрик и Виталий Миколенко.

Отдельно пока работают двое: Николай Шапаренко продолжает заниматься по индивидуальной программе с реабилитологом, а возобновление Дениса Попова идет по плану. На днях врачи собираются провести контрольное обследование, после которого будет определен дальнейший ход реабилитации защитника.

В среду в тренировке национальной команды приняли участие 19 полевых игроков.

Матч против сборной Шотландии состоится первого июня.