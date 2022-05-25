Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко и Мудрик присоединились к общей группе сборной Украины
Чемпионат мира
25 мая 2022, 23:41 |
193
0

Миколенко и Мудрик присоединились к общей группе сборной Украины

Все готовятся к матчу с Шотландией

25 мая 2022, 23:41 |
193
0
Миколенко и Мудрик присоединились к общей группе сборной Украины
УАФ. Виталий Миколенко (слева)

К общей группе сборной Украины в среду присоединились Михаил Мудрик и Виталий Миколенко.

Отдельно пока работают двое: Николай Шапаренко продолжает заниматься по индивидуальной программе с реабилитологом, а возобновление Дениса Попова идет по плану. На днях врачи собираются провести контрольное обследование, после которого будет определен дальнейший ход реабилитации защитника.

В среду в тренировке национальной команды приняли участие 19 полевых игроков.

Матч против сборной Шотландии состоится первого июня.

По теме:
ФРАНКОВ: «Беседина, Гармаша и Буяльского Петраков вызвал для количества»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Двух дней нам с женой хватило с головой»
МАЛИНОВСКИЙ: «Еще неделю назад я начал готовиться к матчам сборной Украины»
Михаил Мудрик Виталий Миколенко Словения сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лука МОДРИЧ: «Не буду делать как Мбаппе»
Футбол | 25 мая 2022, 12:29 1
Лука МОДРИЧ: «Не буду делать как Мбаппе»
Лука МОДРИЧ: «Не буду делать как Мбаппе»

Хавбек «Реала» – о продлении контракта

«Рано или поздно». ВСУ планируют начать контрнаступление
Война | 25 мая 2022, 18:40 4
«Рано или поздно». ВСУ планируют начать контрнаступление
«Рано или поздно». ВСУ планируют начать контрнаступление

Но временные рамки в Минобороны назвать не готовы

ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
Футбол | 25.05.2022, 07:23
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
Война | 25.05.2022, 03:25
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
Салах подтвердил, что остается в Ливерпуле. Мане объявит после финала ЛЧ
Футбол | 25.05.2022, 17:53
Салах подтвердил, что остается в Ливерпуле. Мане объявит после финала ЛЧ
Салах подтвердил, что остается в Ливерпуле. Мане объявит после финала ЛЧ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
25.05.2022, 13:50 7
Футбол
Мощный супертяж. Известен один из спарринг-партнеров Усика
Мощный супертяж. Известен один из спарринг-партнеров Усика
24.05.2022, 21:11
Бокс
Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
24.05.2022, 20:31 3
Теннис
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
24.05.2022, 05:37
Футбол
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
25.05.2022, 18:13 4
Футбол
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
25.05.2022, 11:24 8
Футбол
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
24.05.2022, 04:10
Теннис
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
24.05.2022, 09:47 1
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем