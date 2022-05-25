Миколенко и Мудрик присоединились к общей группе сборной Украины
Все готовятся к матчу с Шотландией
К общей группе сборной Украины в среду присоединились Михаил Мудрик и Виталий Миколенко.
Отдельно пока работают двое: Николай Шапаренко продолжает заниматься по индивидуальной программе с реабилитологом, а возобновление Дениса Попова идет по плану. На днях врачи собираются провести контрольное обследование, после которого будет определен дальнейший ход реабилитации защитника.
В среду в тренировке национальной команды приняли участие 19 полевых игроков.
Матч против сборной Шотландии состоится первого июня.
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