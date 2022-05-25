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  4. Вмешался ковид. Крейчикова снялась с парного разряда Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
25 мая 2022, 23:07 |
135
0

Вмешался ковид. Крейчикова снялась с парного разряда Ролан Гаррос

Действующая чемпионка не сможет защитить титул

25 мая 2022, 23:07 |
135
0
Вмешался ковид. Крейчикова снялась с парного разряда Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в среду сдала положительный результат на COVID-19. 

После проигрыша в одиночном разряде ей пришлось сниматься и с парного разряда. Таким образом, она не сможет защитить ни одну из своих прошлогодних побед в Париже.

В одиночном разряде Барбора проиграла 19-летней француженке Диан Парри.

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