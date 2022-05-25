Ролан Гаррос25 мая 2022, 23:07 |
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Вмешался ковид. Крейчикова снялась с парного разряда Ролан Гаррос
Действующая чемпионка не сможет защитить титул
25 мая 2022, 23:07 |
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в среду сдала положительный результат на COVID-19.
После проигрыша в одиночном разряде ей пришлось сниматься и с парного разряда. Таким образом, она не сможет защитить ни одну из своих прошлогодних побед в Париже.
В одиночном разряде Барбора проиграла 19-летней француженке Диан Парри.
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