Вмешался ковид. Крейчикова снялась с парного разряда Ролан Гаррос

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в среду сдала положительный результат на COVID-19.

После проигрыша в одиночном разряде ей пришлось сниматься и с парного разряда. Таким образом, она не сможет защитить ни одну из своих прошлогодних побед в Париже.

В одиночном разряде Барбора проиграла 19-летней француженке Диан Парри.