ФОТО. Калинина с улыбкой на лице готовится к реваншу с Пегулой

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает подготовку к встрече второго круга Открытого чемпионата Франции против американки Джессики Пегулы.

«Солнечный день. Отличное настроение», – написала теннисистка в инстаграме.

Встреча с участием Калининой и Пегулы в четверг откроет программу матчей на седьмом корте. Начало в 12:00 по Киеву.