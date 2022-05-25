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  4. ФОТО. Калинина с улыбкой на лице готовится к реваншу с Пегулой
Ролан Гаррос
25 мая 2022, 22:37 |
619
1

ФОТО. Калинина с улыбкой на лице готовится к реваншу с Пегулой

Ангелина готова побеждать

25 мая 2022, 22:37 |
619
1
ФОТО. Калинина с улыбкой на лице готовится к реваншу с Пегулой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает подготовку к встрече второго круга Открытого чемпионата Франции против американки Джессики Пегулы.

«Солнечный день. Отличное настроение», – написала теннисистка в инстаграме.

Встреча с участием Калининой и Пегулы в четверг откроет программу матчей на седьмом корте. Начало в 12:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Давай, Геля, ти зможеш!!!
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