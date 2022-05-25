Ролан Гаррос25 мая 2022, 22:37 |
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ФОТО. Калинина с улыбкой на лице готовится к реваншу с Пегулой
Ангелина готова побеждать
25 мая 2022, 22:37 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает подготовку к встрече второго круга Открытого чемпионата Франции против американки Джессики Пегулы.
«Солнечный день. Отличное настроение», – написала теннисистка в инстаграме.
Встреча с участием Калининой и Пегулы в четверг откроет программу матчей на седьмом корте. Начало в 12:00 по Киеву.
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