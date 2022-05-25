Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Фейеноорд. Известны стартовые составы на финал Лиги конференций
Кубок конфедераций
25 мая 2022, 20:41 | Обновлено 25 мая 2022, 22:00
830
0

Рома – Фейеноорд. Известны стартовые составы на финал Лиги конференций

Матч начнется в 22:00 по Киеву

25 мая 2022, 20:41 | Обновлено 25 мая 2022, 22:00
830
0
Рома – Фейеноорд. Известны стартовые составы на финал Лиги конференций
ФК Рома

В среду, 25 мая, в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором за трофей сразятся итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». 

Стартовые составы

«Рома»: Патрисиу – Ибаньез, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Залевский, Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам, Дзаньоло.

«Фейеноорд»: Бейлов – Гертрейда, Сенези, Маласиа, Синестерра, Оркун Кекчю, Нелсон, Эурснес, Траунер, Тил, Дессерс.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

По теме:
Рома – Фейеноорд. Финал Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE
Рома – Фейеноорд – 0:0. LIVE
Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Рома – Фейеноорд
Рома Рим Фейеноорд Лига конференций Рома - Фейеноорд стартовые составы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
Футбол | 24 мая 2022, 22:22 1
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины

Представители АПЛ уже в расположении национальной сборной

Александр ПИХАЛЕНОК: «Двух дней нам с женой хватило с головой»
Футбол | 25 мая 2022, 20:03 0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Двух дней нам с женой хватило с головой»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Двух дней нам с женой хватило с головой»

Хавбек сборной Украины выполнил установку Александра Петракова

Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
Футбол | 25.05.2022, 18:13
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Футбол | 25.05.2022, 11:24
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
Футбол | 25.05.2022, 07:23
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
24.05.2022, 04:10
Теннис
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
24.05.2022, 12:00 1
Футбол
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
24.05.2022, 15:12 25
Футбол
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
23.05.2022, 16:35 23
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
24.05.2022, 22:45 2
Хоккей
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
23.05.2022, 18:44 1
Хоккей
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
25.05.2022, 05:30 9
Футбол
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
24.05.2022, 18:21 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем