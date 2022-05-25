Рома – Фейеноорд. Известны стартовые составы на финал Лиги конференций
Матч начнется в 22:00 по Киеву
В среду, 25 мая, в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором за трофей сразятся итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд».
Стартовые составы
«Рома»: Патрисиу – Ибаньез, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Залевский, Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам, Дзаньоло.
«Фейеноорд»: Бейлов – Гертрейда, Сенези, Маласиа, Синестерра, Оркун Кекчю, Нелсон, Эурснес, Траунер, Тил, Дессерс.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
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