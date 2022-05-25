Алькарас отыграл матчбол на пути в третий круг Ролан Гаррос

Испанский теннисист Карлос Алькарас едва не проиграл матч второго круга Ролан Гаррос.

19-летний спортсмен, который считается одним из фаворитов турнира, в невероятно сложной встрече одолел своего соотечественника Альберта Рамоса. Поединок продолжался больше четырех с половиной часов, Алькарас в четвертой партии отыграл матчбол.

Ролан Гаррос. Второй круг

Карлос Алькарас (Испания) – Альберт Рамос (Испания) – 6:1, 6:7(7), 5:7, 7:6(2), 6:4

Отметим, чо перед Ролан Гаррос Алькарас выиграл десять матчей на грунте подряд, взял титулы в Барселоне и Мадриде. Также Карлос стал первым в истории теннисистом, который в рамках одних соревнований на глине обыграл Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.