Алькарас отыграл матчбол на пути в третий круг Ролан Гаррос
Один из главных фаворитов турнира был на волосок от вылета
Испанский теннисист Карлос Алькарас едва не проиграл матч второго круга Ролан Гаррос.
19-летний спортсмен, который считается одним из фаворитов турнира, в невероятно сложной встрече одолел своего соотечественника Альберта Рамоса. Поединок продолжался больше четырех с половиной часов, Алькарас в четвертой партии отыграл матчбол.
Ролан Гаррос. Второй круг
Карлос Алькарас (Испания) – Альберт Рамос (Испания) – 6:1, 6:7(7), 5:7, 7:6(2), 6:4
Отметим, чо перед Ролан Гаррос Алькарас выиграл десять матчей на грунте подряд, взял титулы в Барселоне и Мадриде. Также Карлос стал первым в истории теннисистом, который в рамках одних соревнований на глине обыграл Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.
Ladies and gentlemen:— Tennis TV (@TennisTV) May 25, 2022
CARLOS ALCARAZ 🤩@rolandgarros #RolandGarros pic.twitter.com/jA9w85JDSb
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