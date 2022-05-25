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  4. Алькарас отыграл матчбол на пути в третий круг Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
25 мая 2022, 21:23 | Обновлено 25 мая 2022, 21:33
444
2

Алькарас отыграл матчбол на пути в третий круг Ролан Гаррос

Один из главных фаворитов турнира был на волосок от вылета

25 мая 2022, 21:23 | Обновлено 25 мая 2022, 21:33
444
2
Алькарас отыграл матчбол на пути в третий круг Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас едва не проиграл матч второго круга Ролан Гаррос.

19-летний спортсмен, который считается одним из фаворитов турнира, в невероятно сложной встрече одолел своего соотечественника Альберта Рамоса. Поединок продолжался больше четырех с половиной часов, Алькарас в четвертой партии отыграл матчбол.

Ролан Гаррос. Второй круг
Карлос Алькарас (Испания) – Альберт Рамос (Испания) – 6:1, 6:7(7), 5:7, 7:6(2), 6:4

Отметим, чо перед Ролан Гаррос Алькарас выиграл десять матчей на грунте подряд, взял титулы в Барселоне и Мадриде. Также Карлос стал первым в истории теннисистом, который в рамках одних соревнований на глине обыграл Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

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Альберт Рамос-Виньолас Карлос Алькарас Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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sashav2007
майбутній Чемпіон...
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TimurKhAI
Чуток глянул концовку. Ключевой розыгрыш матча, в котором Алькарас оформил решающий брейк – это фантастика! 
Думаю, его обязательно вскоре где-то выложат.
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0
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