Джокович в трех сетах обыграл Молчана во втором круге Ролан Гаррос

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал еще одну победу в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Во втором круге действующий чемпион турнира обыграл 38-ю ракетку мира Алекса Молчана из Словакии.

Для Джоковича это 83-я победа на кортах Ролан Гаррос, это его личный рекорд для турниров Grand Slam.

Ролан Гаррос. Второй круг

Новак Джокович (Сербия) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:2, 6:3, 7:6(4)

В третьем раунде Новак сыграет против Альяжа Бедене из Словении.