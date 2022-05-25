Джокович в трех сетах обыграл Молчана во втором круге Ролан Гаррос
Новак уверенно продолжает побеждать в Париже
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал еще одну победу в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
Во втором круге действующий чемпион турнира обыграл 38-ю ракетку мира Алекса Молчана из Словакии.
Для Джоковича это 83-я победа на кортах Ролан Гаррос, это его личный рекорд для турниров Grand Slam.
Ролан Гаррос. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:2, 6:3, 7:6(4)
В третьем раунде Новак сыграет против Альяжа Бедене из Словении.
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