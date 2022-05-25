Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович в трех сетах обыграл Молчана во втором круге Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
25 мая 2022, 19:50 |
275
2

Джокович в трех сетах обыграл Молчана во втором круге Ролан Гаррос

Новак уверенно продолжает побеждать в Париже

25 мая 2022, 19:50 |
275
2
Джокович в трех сетах обыграл Молчана во втором круге Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал еще одну победу в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Во втором круге действующий чемпион турнира обыграл 38-ю ракетку мира Алекса Молчана из Словакии.

Для Джоковича это 83-я победа на кортах Ролан Гаррос, это его личный рекорд для турниров Grand Slam.

Ролан Гаррос. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:2, 6:3, 7:6(4)

В третьем раунде Новак сыграет против Альяжа Бедене из Словении.

По теме:
Тяжелый день для третьих ракеток. Саккари проиграла, Зверев отыгрался с 0:2
Саснович не пустила Радукану в третий круг Ролан Гаррос
Ролан Гаррос. Молчанов проиграл в стартовом матче парного разряда
Новак Джокович Ролан Гаррос 2022 Алекс Молчан
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
Футбол | 24 мая 2022, 22:22 1
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины

Представители АПЛ уже в расположении национальной сборной

Леонид БУРЯК: «Я боюсь матча с шотландцами»
Футбол | 25 мая 2022, 11:31 2
Леонид БУРЯК: «Я боюсь матча с шотландцами»
Леонид БУРЯК: «Я боюсь матча с шотландцами»

Экс-тренер сборной Украины – о подготовке к плей-офф отбора на ЧМ-2022

АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины
Футбол | 24.05.2022, 21:25
АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины
АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины
Бенуа ПЭР: «АТР хочет защитить игроков или россию?»
Теннис | 24.05.2022, 21:35
Бенуа ПЭР: «АТР хочет защитить игроков или россию?»
Бенуа ПЭР: «АТР хочет защитить игроков или россию?»
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Хоккей | 24.05.2022, 22:45
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
K 12
Жаль не проиграл ублюдок 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
24.05.2022, 04:10
Теннис
Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
24.05.2022, 20:31 3
Теннис
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
24.05.2022, 12:00 1
Футбол
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
25.05.2022, 03:25
Война
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
23.05.2022, 16:35 23
Футбол
Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»
Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»
23.05.2022, 19:50 38
Футбол
На войне с россией погиб чемпион Украины по боксу
На войне с россией погиб чемпион Украины по боксу
24.05.2022, 01:00 2
Бокс
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
25.05.2022, 07:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем