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  4. Тяжелый день для третьих ракеток. Саккари проиграла, Зверев отыгрался с 0:2
Ролан Гаррос
25 мая 2022, 19:35 | Обновлено 25 мая 2022, 19:39
320
0

Тяжелый день для третьих ракеток. Саккари проиграла, Зверев отыгрался с 0:2

У женщин продолжается вылет топовых теннисиситок

25 мая 2022, 19:35 | Обновлено 25 мая 2022, 19:39
320
0
Тяжелый день для третьих ракеток. Саккари проиграла, Зверев отыгрался с 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Третьи ракетки мира Мария Саккари и Александр Зверев провели непростые матчи второго круга в рамках Открытого чемпионата Франции.

Прошлогодняя полуфиналистка на двух тай-брейках уступила чешке Каролине Муховой.

Зверев, который также защищает полуфинал, сумел отыграться с 0:2 по сетам в матче с Себастианом Баэсом из Аргентины.

Ролан Гаррос. Второй круг

Каролина Мухова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 7:6(5), 7:6(4)
Александр Зверев (Германия) – Себастиан Баэс (Аргентина) – 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5

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Ролан Гаррос 2022 Каролина Мухова Мария Саккари Александр Зверев Себастьян Баэс
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Источник Sport.ua
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