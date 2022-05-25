Тяжелый день для третьих ракеток. Саккари проиграла, Зверев отыгрался с 0:2
У женщин продолжается вылет топовых теннисиситок
Третьи ракетки мира Мария Саккари и Александр Зверев провели непростые матчи второго круга в рамках Открытого чемпионата Франции.
Прошлогодняя полуфиналистка на двух тай-брейках уступила чешке Каролине Муховой.
Зверев, который также защищает полуфинал, сумел отыграться с 0:2 по сетам в матче с Себастианом Баэсом из Аргентины.
Ролан Гаррос. Второй круг
Каролина Мухова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 7:6(5), 7:6(4)
Александр Зверев (Германия) – Себастиан Баэс (Аргентина) – 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5
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