Тяжелый день для третьих ракеток. Саккари проиграла, Зверев отыгрался с 0:2

Третьи ракетки мира Мария Саккари и Александр Зверев провели непростые матчи второго круга в рамках Открытого чемпионата Франции.

Прошлогодняя полуфиналистка на двух тай-брейках уступила чешке Каролине Муховой.

Зверев, который также защищает полуфинал, сумел отыграться с 0:2 по сетам в матче с Себастианом Баэсом из Аргентины.

Ролан Гаррос. Второй круг

Каролина Мухова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 7:6(5), 7:6(4)

Александр Зверев (Германия) – Себастиан Баэс (Аргентина) – 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5