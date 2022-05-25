Саснович не пустила Радукану в третий круг Ролан Гаррос

Чемпионка US Open Эмма Радукану завершила выступления в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Во втором круге британка выиграла первый сет у Александры Саснович, но в итоге уступила.

Ролан Гаррос. Второй круг

Александра Саснович – Эмма Радукану (Великобритания) – 3:6, 6:1, 6:1

Саснович в третьем раунде сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии, которая впервые в карьере выиграла семь матчей подряд на красном грунте.