Ролан Гаррос25 мая 2022, 19:20 | Обновлено 25 мая 2022, 20:50
441
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Саснович не пустила Радукану в третий круг Ролан Гаррос
Британская теннисистка завершила борьбу в Париже
25 мая 2022, 19:20 | Обновлено 25 мая 2022, 20:50
441
0
Чемпионка US Open Эмма Радукану завершила выступления в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
Во втором круге британка выиграла первый сет у Александры Саснович, но в итоге уступила.
Ролан Гаррос. Второй круг
Александра Саснович – Эмма Радукану (Великобритания) – 3:6, 6:1, 6:1
Саснович в третьем раунде сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии, которая впервые в карьере выиграла семь матчей подряд на красном грунте.
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