Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Саснович не пустила Радукану в третий круг Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
25 мая 2022, 19:20 | Обновлено 25 мая 2022, 20:50
441
0

Саснович не пустила Радукану в третий круг Ролан Гаррос

Британская теннисистка завершила борьбу в Париже

25 мая 2022, 19:20 | Обновлено 25 мая 2022, 20:50
441
0
Саснович не пустила Радукану в третий круг Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open Эмма Радукану завершила выступления в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Во втором круге британка выиграла первый сет у Александры Саснович, но в итоге уступила.

Ролан Гаррос. Второй круг
Александра Саснович – Эмма Радукану (Великобритания) –  3:6, 6:1, 6:1

Саснович в третьем раунде сразится против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии, которая впервые в карьере выиграла семь матчей подряд на красном грунте. 

По теме:
Джокович в трех сетах обыграл Молчана во втором круге Ролан Гаррос
Тяжелый день для третьих ракеток. Саккари проиграла, Зверев отыгрался с 0:2
Ролан Гаррос. Молчанов проиграл в стартовом матче парного разряда
Ролан Гаррос 2022 Александра Саснович Эмма Радукану
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Рублев едва не попал мячом в голову работнику корта
Теннис | 24 мая 2022, 21:55 3
ВИДЕО. Рублев едва не попал мячом в голову работнику корта
ВИДЕО. Рублев едва не попал мячом в голову работнику корта

Российский теннисист выплеснул свою злость во время матча

В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
Война | 25 мая 2022, 03:25 0
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф

СБУ опубликовала перехват разговора российского военного

Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
Теннис | 24.05.2022, 20:31
Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
Нужен реванш. Известна следующая соперница Калининой в рамках Ролан Гаррос
Итальянские СМИ: Довбик близок к переходу в Торино
Футбол | 25.05.2022, 14:45
Итальянские СМИ: Довбик близок к переходу в Торино
Итальянские СМИ: Довбик близок к переходу в Торино
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
Футбол | 24.05.2022, 22:22
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
24.05.2022, 00:40
Футбол
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
24.05.2022, 04:10
Теннис
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
25.05.2022, 07:23 7
Футбол
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
24.05.2022, 09:47 1
Киберспорт
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
23.05.2022, 22:46
Хоккей
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
24.05.2022, 05:37
Футбол
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
25.05.2022, 11:24 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем