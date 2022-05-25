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  4. МАЛИНОВСКИЙ: «Еще неделю назад я начал готовиться к матчам сборной Украины»
Италия
25 мая 2022, 18:47 | Обновлено 25 мая 2022, 19:16
319
0

МАЛИНОВСКИЙ: «Еще неделю назад я начал готовиться к матчам сборной Украины»

Украинский хавбек – о своих кондициях

25 мая 2022, 18:47 | Обновлено 25 мая 2022, 19:16
319
0
МАЛИНОВСКИЙ: «Еще неделю назад я начал готовиться к матчам сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, в какой физической форме находится, как проходила подготовка к матчу с Шотландией.

«Я не готовился к последней игре, но немного делал специфическую работу, часть с командой, а вторую в тренажерном зале. Последнюю неделю я готовился к сборной. Усталости нет и тех проблем, которые были перед Евро. Чувствую себя хорошо и считаю, что нужно хорошо поработать, чтобы подойти в 100% кондициях к этому матчу», - сказал Малиновский.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Руслан Малиновский сборная Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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