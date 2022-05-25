Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Львов и раньше был футбольной Меккой Украины»
Украина. Премьер лига
25 мая 2022, 17:17 |
305
0

Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Львов и раньше был футбольной Меккой Украины»

Президент «Руха» отметил роль города для украинского футбола во время войны

25 мая 2022, 17:17 |
305
0
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Львов и раньше был футбольной Меккой Украины»
ФК Рух Львов. Григорий Козловский

Президент ФК «Рух» Григорий Козловский высказался о большой роли Львова, который после вторжения российских оккупантов стал своеобразной столицей украинского футбола, а также о сборной Украины U-19, готовящейся к решающим матчам отбора на чемпионат Европы именно в этом городе.

«Львов был футбольной Меккой в ​​последний год, просто об этом не все знали. Сейчас так получилось, что пришлось узнать. У футбола тоже должен быть свой дом, и я рад, что ФК Рух и академия нашего клуба стали домом для футболистов, у которых есть желание и возможность тренироваться и развиваться. Чем больше представителей Руха будет в сборной U-19, тем больше будут шансы пробиться.

Если серьезно, команда действительно сильная, сбалансированная, неслучайно она попала в финальную часть. Главное, чтобы ребята показали, что они украинцы, бойцы и результат придет. Но группа действительно непростая. Честно говоря, тренерам не позавидуешь. Но чем сложнее группа, тем легче будет ее выигрывать», - сказал Козловский.

Напомним, что в июне сборную Украины U-19 ждет элит-раунд отбора на чемпионат Европы, где соперниками нашей команды будут Нидерланды, Сербия и Норвегия.

По теме:
Лидер Руха U-19: «Все соперники настраивались на нас по максимуму»
КОЗЛОВСКИЙ: «Рух готов играть в новом сезоне УПЛ даже под бомбардировками»
Президент Руха: «Готовы играть при бомбардировках и воздушных тревогах»
Григорий Козловский Рух Львов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
Футбол | 25 мая 2022, 05:30 9
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв

Дизайн мяча выполнен в бело-серебристой цветовой гамме

Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
Футбол | 25 мая 2022, 13:50 5
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать

64-летний специалист, как это часто с ним бывает, идет на олл-ин

ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Хоккей | 24.05.2022, 22:45
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Шахтер предлагал 35 млн евро за Леау, признанного лучшим игроком Серии А
Футбол | 25.05.2022, 16:48
Шахтер предлагал 35 млн евро за Леау, признанного лучшим игроком Серии А
Шахтер предлагал 35 млн евро за Леау, признанного лучшим игроком Серии А
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
Футбол | 25.05.2022, 07:23
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
24.05.2022, 18:21 5
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
25.05.2022, 14:18 1
Хоккей
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
24.05.2022, 12:00 1
Футбол
Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»
Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»
23.05.2022, 19:50 38
Футбол
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
24.05.2022, 05:37
Футбол
Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
24.05.2022, 18:59 2
Теннис
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
24.05.2022, 04:10
Теннис
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
24.05.2022, 00:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем