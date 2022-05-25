Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Львов и раньше был футбольной Меккой Украины»

Президент ФК «Рух» Григорий Козловский высказался о большой роли Львова, который после вторжения российских оккупантов стал своеобразной столицей украинского футбола, а также о сборной Украины U-19, готовящейся к решающим матчам отбора на чемпионат Европы именно в этом городе.

«Львов был футбольной Меккой в ​​последний год, просто об этом не все знали. Сейчас так получилось, что пришлось узнать. У футбола тоже должен быть свой дом, и я рад, что ФК Рух и академия нашего клуба стали домом для футболистов, у которых есть желание и возможность тренироваться и развиваться. Чем больше представителей Руха будет в сборной U-19, тем больше будут шансы пробиться.

Если серьезно, команда действительно сильная, сбалансированная, неслучайно она попала в финальную часть. Главное, чтобы ребята показали, что они украинцы, бойцы и результат придет. Но группа действительно непростая. Честно говоря, тренерам не позавидуешь. Но чем сложнее группа, тем легче будет ее выигрывать», - сказал Козловский.

Напомним, что в июне сборную Украины U-19 ждет элит-раунд отбора на чемпионат Европы, где соперниками нашей команды будут Нидерланды, Сербия и Норвегия.