Бурсаспор пытался подписать вингера Динамо

Главный тренер турецкого «Бурсаспора» Мустафа Эр заявил, что его клуб пытался договориться о переходе вингера «Динамо» Жерсона Родригеша, но тот в итоге предпочел перейти в «Эюпспор».

«Мы действительно хотели пригласить Жерсона Родригеша. Для этого мы привлекли самых разных людей. Футболист к нам не поехал. Этот клуб игроки не хотят выбирать. Они говорят, что вы даже не можете платить деньги», - сказал Эр.

По итогам сезона «Бурсаспор» вылетел из Первой лиги Турции, которая является вторым дивизионом в системе профессионального футбола страны.

Жерсон Родригеш успел провести за «Эюпспор» в Первой лиге Турции 3 матча, в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.