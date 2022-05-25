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  4. Бурсаспор пытался подписать вингера Динамо
Украина. Премьер лига
25 мая 2022, 17:09 |
301
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Бурсаспор пытался подписать вингера Динамо

Жерсон Родригеш не пожелал перебираться в этот клуб

25 мая 2022, 17:09 |
301
0
Бурсаспор пытался подписать вингера Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Главный тренер турецкого «Бурсаспора» Мустафа Эр заявил, что его клуб пытался договориться о переходе вингера «Динамо» Жерсона Родригеша, но тот в итоге предпочел перейти в «Эюпспор».

«Мы действительно хотели пригласить Жерсона Родригеша. Для этого мы привлекли самых разных людей. Футболист к нам не поехал. Этот клуб игроки не хотят выбирать. Они говорят, что вы даже не можете платить деньги», - сказал Эр.

По итогам сезона «Бурсаспор» вылетел из Первой лиги Турции, которая является вторым дивизионом в системе профессионального футбола страны.

Жерсон Родригеш успел провести за «Эюпспор» в Первой лиге Турции 3 матча, в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Источник Olay Gazetesi
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