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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Этот сбор имеет больший вес, чем пару лет назад»
Чемпионат мира
25 мая 2022, 15:25 |
133
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Этот сбор имеет больший вес, чем пару лет назад»

Хавбек сборной Украины – о подготовке к ближайшим матчам

25 мая 2022, 15:25 |
133
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Этот сбор имеет больший вес, чем пару лет назад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии:

«Была очень хорошая нагрузка вчера, интенсивная тренировка. Мы готовимся. Предстоит хорошо поработать перед этими матчами. Зинченко все поздравят с чемпионством. То, что было после матча, — это важный момент, его поддержал стадион. То, как он переживает за Украину, видно по нему.

Я хочу поздравить его с чемпионством. Считаю, что это его не последнее чемпионство. Играющие в Европе должны показывать, какой у нас характер. Мы не можем какие-либо другие вещи делать на поле, но мы можем показать на поле, какой наш украинский дух и какие мы люди внутри.

Когда все приедут, начнется больше тактических моментов. Мы должны вспомнить связки, которые были у нас на поле. Будем готовиться. Этот сбор, эти матчи имеют немного больший вес, чем пару лет назад».

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Руслан Малиновский сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник vZbirna
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