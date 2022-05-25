Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Этот сбор имеет больший вес, чем пару лет назад»
Хавбек сборной Украины – о подготовке к ближайшим матчам
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии:
«Была очень хорошая нагрузка вчера, интенсивная тренировка. Мы готовимся. Предстоит хорошо поработать перед этими матчами. Зинченко все поздравят с чемпионством. То, что было после матча, — это важный момент, его поддержал стадион. То, как он переживает за Украину, видно по нему.
Я хочу поздравить его с чемпионством. Считаю, что это его не последнее чемпионство. Играющие в Европе должны показывать, какой у нас характер. Мы не можем какие-либо другие вещи делать на поле, но мы можем показать на поле, какой наш украинский дух и какие мы люди внутри.
Когда все приедут, начнется больше тактических моментов. Мы должны вспомнить связки, которые были у нас на поле. Будем готовиться. Этот сбор, эти матчи имеют немного больший вес, чем пару лет назад».
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