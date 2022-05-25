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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Не могу обещать, что Украина выйдет на ЧМ. Но отдадим все силы»
Чемпионат мира
25 мая 2022, 15:33 |
134
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ЯРМОЛЕНКО: «Не могу обещать, что Украина выйдет на ЧМ. Но отдадим все силы»

Андрей рассказал о прощании с «Вест Хэмом» и приезде в сборную

25 мая 2022, 15:33 |
134
1
ЯРМОЛЕНКО: «Не могу обещать, что Украина выйдет на ЧМ. Но отдадим все силы»
uaf.ua

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, как завершил сезон в Англии, а также о целях на ближайшие матчи национальной команды.

«Если честно, я уже не мог дождаться завершения сезона, чтобы приехать в сборную, увидеться с ребятами. Очень грустил, был с ними все время на связи. Но одно дело – общаться по телефону, а другое – вживую. Очень рад увидеть ребят снова, разделить с ними футбольное поле. Начинаем работать и готовиться. У меня закончился контракт, так что мы с «Вест Хэмом» пожали друг другу руки, пожелали лучшего. С этим клубом, болельщиками, игроками у меня будут связаны только самые теплые чувства. Я нашел там много друзей. Конечно, в футбольном плане я не играл столько, сколько бы мне хотелось. Но если смотреть глобально, я познакомился со многими интересными людьми, изучил их традиции. Увидел, как в Англии поддерживают Украину. Поэтому я могу быть только благодарным этим людям. Могу сказать, что делал все, что от меня зависело. Уверен на сто процентов, что отдал клубу все, что у меня было.

«Вест Хэм» тоже многое мне дал, показал, что это действительно большой клуб в Англии. Поэтому я очень благодарен болельщикам, партнерам по команде».

«Что касается Шотландии, то с какой бы сборной мы ни играли, встреча была бы тяжелой и напряженной. Все понимают, что это будет матч за выход на чемпионат мира, такие игры легкими не бывают. Конечно, будем готовиться, тренироваться, постараемся победить. Знаем, что будет тяжело, но мы должны выйти и отдать все наши силы. Каждый игрок уже привык к тому, что футбол это эмоции, постоянный прессинг со стороны болельщиков. Мы к этому привыкли. Но, конечно, из-за того, что хочется подарить людям хоть какую-нибудь радость, это придает вдохновение, силы. Ты готов работать, знаешь, что должен выйти на поле и отдать все силы ради себя, наших болельщиков, всех украинцев, ради воинов, которые защищают нас и наши семьи».

«Конечно, ребята видели обращение наших военных, которые просили и просят, чтобы мы подарили им путевку на чемпионат мира. Я не могу гарантировать, что мы туда поедем, но обещаю, что мы отдадим все силы ради этого», — сказал Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Вест Хэм Шотландия - Украина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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VikyKrasotulechka90
Любимая фраза наших футболистов.)) Либо будем умирать на поле.. либо отдадим все силы.. А итог один и тот же))))
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