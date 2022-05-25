Александр ЗИНЧЕНКО: «Клубные дела позади, впереди матч с Шотландией»

Украинский игрок Александр Зинченко прибыл в расположение национальной сборной после завершения сезона в Англии, где «Манчестер Сити» стал чемпионом.

«Спасибо за поздравления, очень рад всех видеть. Все клубные дела позади, поэтому нужно сразу переключаться на сборную, ведь у нас невероятно важный поединок с Шотландией. Поэтому забываем о клубе – все мысли о национальной команде».

«Мои действия (кубок АПЛ с украинским флагом) после победы в чемпионате Англии? Я говорил это много раз, но буду повторять еще и еще, что я очень горжусь быть украинцем. В тот момент я думал о тех людях, которые, к сожалению, уже погибли, и о тех, кто прямо сейчас выживает в невероятно тяжелых условиях».

«Я просто хотел от себя дать им хоть какую-то улыбку на несколько секунд», — сказал Зинченко.