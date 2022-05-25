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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Клубные дела позади, впереди матч с Шотландией»
Чемпионат мира
25 мая 2022, 14:45 |
253
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Клубные дела позади, впереди матч с Шотландией»

Зинченко рассказал о завершении сезона АПЛ

25 мая 2022, 14:45 |
253
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Клубные дела позади, впереди матч с Шотландией»
uaf.ua

Украинский игрок Александр Зинченко прибыл в расположение национальной сборной после завершения сезона в Англии, где «Манчестер Сити» стал чемпионом.

«Спасибо за поздравления, очень рад всех видеть. Все клубные дела позади, поэтому нужно сразу переключаться на сборную, ведь у нас невероятно важный поединок с Шотландией. Поэтому забываем о клубе – все мысли о национальной команде».

«Мои действия (кубок АПЛ с украинским флагом) после победы в чемпионате Англии? Я говорил это много раз, но буду повторять еще и еще, что я очень горжусь быть украинцем. В тот момент я думал о тех людях, которые, к сожалению, уже погибли, и о тех, кто прямо сейчас выживает в невероятно тяжелых условиях».

«Я просто хотел от себя дать им хоть какую-то улыбку на несколько секунд», — сказал Зинченко.

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Александр Зинченко Манчестер Сити сборная Украины по футболу Шотландия - Украина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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