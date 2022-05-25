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  4. Тибо КУРТУА: «Ливерпуль играет очень интенсивно»
Лига чемпионов
25 мая 2022, 14:25 |
245
0

Тибо КУРТУА: «Ливерпуль играет очень интенсивно»

Вратарь «Реала» - о финале Лиги чемпионов

25 мая 2022, 14:25 |
245
0
Тибо КУРТУА: «Ливерпуль играет очень интенсивно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (28 мая):

«Ливерпуль» — отличная команда, которая хорошо прессингует, играет очень интенсивно. Но в финале может произойти всё что угодно. Мы подходим к игре в отличной физической форме, и они должны будут выложиться по полной программе».

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Источник Sport.es
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