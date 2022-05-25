Тибо КУРТУА: «Ливерпуль играет очень интенсивно»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (28 мая):

«Ливерпуль» — отличная команда, которая хорошо прессингует, играет очень интенсивно. Но в финале может произойти всё что угодно. Мы подходим к игре в отличной физической форме, и они должны будут выложиться по полной программе».