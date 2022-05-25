Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «У Барселоны невероятный потенциал»

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг верит в светлое будущее команды:

«В команде есть много невероятно талантливых молодых футболистов, которым просто нужно работать, верить в себя и добираться своих целей. Когда ты молод, то чем больше играешь, тем увереннее себя чувствуешь. Вот почему «Барселона» воспрянет.

У этой команды невероятный потенциал. Педри, Ансу, Гави — у каждого из них есть что-то особенное. Они выступают за «Барселону» с юных лет, этим можно гордиться.

Мне придётся много работать, но надеюсь, что я проведу отличный сезон. Это моя цель. Хочу оставаться в этом клубе как можно дольше, постараюсь выложиться по полной».