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  4. Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «У Барселоны невероятный потенциал»
Испания
25 мая 2022, 13:21 |
151
0

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «У Барселоны невероятный потенциал»

Форвард «Барселоны» верит в перспективы клуба

25 мая 2022, 13:21 |
151
0
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «У Барселоны невероятный потенциал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг верит в светлое будущее команды:

«В команде есть много невероятно талантливых молодых футболистов, которым просто нужно работать, верить в себя и добираться своих целей. Когда ты молод, то чем больше играешь, тем увереннее себя чувствуешь. Вот почему «Барселона» воспрянет.

У этой команды невероятный потенциал. Педри, Ансу, Гави — у каждого из них есть что-то особенное. Они выступают за «Барселону» с юных лет, этим можно гордиться.

Мне придётся много работать, но надеюсь, что я проведу отличный сезон. Это моя цель. Хочу оставаться в этом клубе как можно дольше, постараюсь выложиться по полной».

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Источник Sport.es
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