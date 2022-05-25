Испания25 мая 2022, 12:29 |
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Лука МОДРИЧ: «Не буду делать как Мбаппе»
Хавбек «Реала» – о продлении контракта
25 мая 2022, 12:29 |
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Контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. 36-летний хорватский хавбек ответил на вопрос о своем будущем:
«Действительно, я еще не продлил контракт с «Реалом»… Но я не буду поступать так, как сделал Мбаппе. Но надеюсь, что и клуб со мной ничего подобного не сделает».
В нынешнем сезоне на счету Модрича 3 гола и 12 ассистов в 43 матчах за «Реал» во всех турнирах.
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