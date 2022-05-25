Лука МОДРИЧ: «Не буду делать как Мбаппе»

Контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. 36-летний хорватский хавбек ответил на вопрос о своем будущем:

«Действительно, я еще не продлил контракт с «Реалом»… Но я не буду поступать так, как сделал Мбаппе. Но надеюсь, что и клуб со мной ничего подобного не сделает».

В нынешнем сезоне на счету Модрича 3 гола и 12 ассистов в 43 матчах за «Реал» во всех турнирах.