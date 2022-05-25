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  4. Лука МОДРИЧ: «Не буду делать как Мбаппе»
Испания
25 мая 2022, 12:29 |
313
0

Лука МОДРИЧ: «Не буду делать как Мбаппе»

Хавбек «Реала» – о продлении контракта

25 мая 2022, 12:29 |
313
0
Лука МОДРИЧ: «Не буду делать как Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine

Контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. 36-летний хорватский хавбек ответил на вопрос о своем будущем:

«Действительно, я еще не продлил контракт с «Реалом»… Но я не буду поступать так, как сделал Мбаппе. Но надеюсь, что и клуб со мной ничего подобного не сделает».

В нынешнем сезоне на счету Модрича 3 гола и 12 ассистов в 43 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Источник AS
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