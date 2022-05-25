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  4. Ибрагимович готов продлить контракт с Миланом
Италия
25 мая 2022, 08:36 |
446
0

Ибрагимович готов продлить контракт с Миланом

Шведский ветеран не планирует завершать карьеру

25 мая 2022, 08:36 |
446
0
Ибрагимович готов продлить контракт с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не хочет завершать карьеру.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, шведский футболист готов еще на год продлить контракт с клубом. Отмечается, что стороны согласовали продление соглашения на один сезон с зарплатой 2.5 млн евро.

Также Златан намерен летом перенести операцию на левом колене, с которым у него были проблемы в последние месяцы.

Намерен, Ибрагимович в составе «Милана» стал чемпионом Италии.

В этом сезоне Златан сыграл 23 матча в чемпионате Италии, забил 8 мячей и сделал 3 ассиста.

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Милан Серия A Златан Ибрагимович чемпионат Италии по футболу
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Источник твиттер Николо Скиры
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