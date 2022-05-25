Клопп стал лучшим тренером сезона Английской Премьер-лиги
Наставник «Ливерпуля» во второй раз в карьере получает эту награду
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
Немецкий специалист завоевал данную награду во второй раз в карьере. Первый раз Клопп выиграл ее в 2020 году.
«Ливерпуль» завершил чемпионат Англии на второй позиции, набрав 92 очка. Чемпионом стал «Манчестер Сити», который набрал 93 балла.
Напомним, что Клопп работает в «Ливерпуле» с октября 2015 года. За это время он выиграл с клубом шесть трофеев - чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Лиги, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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