Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клопп стал лучшим тренером сезона Английской Премьер-лиги
Англия
25 мая 2022, 08:17 |
377
0

Клопп стал лучшим тренером сезона Английской Премьер-лиги

Наставник «Ливерпуля» во второй раз в карьере получает эту награду

25 мая 2022, 08:17 |
377
0
Клопп стал лучшим тренером сезона Английской Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Немецкий специалист завоевал данную награду во второй раз в карьере. Первый раз Клопп выиграл ее в 2020 году.

«Ливерпуль» завершил чемпионат Англии на второй позиции, набрав 92 очка. Чемпионом стал «Манчестер Сити», который набрал 93 балла.

Напомним, что Клопп работает в «Ливерпуле» с октября 2015 года. За это время он выиграл с клубом шесть трофеев - чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Лиги, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

По теме:
БЕНЗЕМА: «Игроки Ливерпуля думают, что уже выиграли финал Лиги чемпионов»
Заплатили 6 млн. 19-летний талант официально стал игроком Ливерпуля
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
Ливерпуль Английская Премьер-лига Юрген Клопп
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Premier League
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Тренировка сборной. К команде Петракова присоединились игроки АПЛ
Футбол | 25 мая 2022, 03:55 0
ВИДЕО. Тренировка сборной. К команде Петракова присоединились игроки АПЛ
ВИДЕО. Тренировка сборной. К команде Петракова присоединились игроки АПЛ

Ярмоленко, Зинченко и Миколенко будут готовиться к важным матчам сборной

КЛАРК: «Война не повлияет на футбол. Украина хочет в Катар, но и мы тоже»
Футбол | 24 мая 2022, 10:42 4
КЛАРК: «Война не повлияет на футбол. Украина хочет в Катар, но и мы тоже»
КЛАРК: «Война не повлияет на футбол. Украина хочет в Катар, но и мы тоже»

Наставник шотландцев предвкушает хорошую игру

Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Теннис | 24.05.2022, 18:21
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Хоккей | 24.05.2022, 22:45
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Астон Вилла официально объявила о переходе хавбека сборной Франции
Футбол | 25.05.2022, 05:10
Астон Вилла официально объявила о переходе хавбека сборной Франции
Астон Вилла официально объявила о переходе хавбека сборной Франции
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Малиновский рассказал, почему Аталанта провалила вторую часть сезона
Малиновский рассказал, почему Аталанта провалила вторую часть сезона
23.05.2022, 13:48
Футбол
Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
24.05.2022, 18:59 1
Теннис
Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»
Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»
23.05.2022, 19:50 37
Футбол
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
23.05.2022, 11:02 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
23.05.2022, 22:46
Хоккей
Жена Усика: «Придется рашку делить»
Жена Усика: «Придется рашку делить»
23.05.2022, 15:32 2
Бокс
ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле
ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле
23.05.2022, 09:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем