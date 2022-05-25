Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕНЗЕМА: «Игроки Ливерпуля думают, что уже выиграли финал Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
25 мая 2022, 07:57 |
268
0

БЕНЗЕМА: «Игроки Ливерпуля думают, что уже выиграли финал Лиги чемпионов»

Лидер «Реала» высказался о грядущем матче

25 мая 2022, 07:57 |
268
0
БЕНЗЕМА: «Игроки Ливерпуля думают, что уже выиграли финал Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мыслям и о финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» слишком уверен в себе. Может быть, они думают, что уже выиграли матч, или думают, что «Реал» уже не тот, что раньше, и что они фавориты. Салах может говорить всё, что хочет», - сказал Бензема.

Ранее форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил о том, что он хочет взять реванш за поражение в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая, начало – 22:00 по Киеву.

По теме:
Клопп стал лучшим тренером сезона Английской Премьер-лиги
Заплатили 6 млн. 19-летний талант официально стал игроком Ливерпуля
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
Карим Бензема Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Express
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛАРК: «Война не повлияет на футбол. Украина хочет в Катар, но и мы тоже»
Футбол | 24 мая 2022, 10:42 4
КЛАРК: «Война не повлияет на футбол. Украина хочет в Катар, но и мы тоже»
КЛАРК: «Война не повлияет на футбол. Украина хочет в Катар, но и мы тоже»

Наставник шотландцев предвкушает хорошую игру

Астон Вилла официально объявила о переходе хавбека сборной Франции
Футбол | 25 мая 2022, 05:10 0
Астон Вилла официально объявила о переходе хавбека сборной Франции
Астон Вилла официально объявила о переходе хавбека сборной Франции

22-летний Бубакар Камара подписал пятилетний контракт с клубом, до 2027 года

В сборную прибыло подкрепление, Калинина станет первой ракеткой Украины
Футбол | 25.05.2022, 06:55
В сборную прибыло подкрепление, Калинина станет первой ракеткой Украины
В сборную прибыло подкрепление, Калинина станет первой ракеткой Украины
Петраков отказался проводить спарринги перед матчем с Шотландией
Футбол | 24.05.2022, 17:13
Петраков отказался проводить спарринги перед матчем с Шотландией
Петраков отказался проводить спарринги перед матчем с Шотландией
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 24.05.2022, 12:00
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
24.05.2022, 09:47 1
Киберспорт
Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам
Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам
23.05.2022, 12:30
Теннис
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
23.05.2022, 23:46 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
23.05.2022, 18:44 1
Хоккей
Жена Усика: «Придется рашку делить»
Жена Усика: «Придется рашку делить»
23.05.2022, 15:32 2
Бокс
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
24.05.2022, 00:40
Футбол
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
24.05.2022, 05:37
Футбол
ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле
ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле
23.05.2022, 09:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем