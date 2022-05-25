БЕНЗЕМА: «Игроки Ливерпуля думают, что уже выиграли финал Лиги чемпионов»
Лидер «Реала» высказался о грядущем матче
Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мыслям и о финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Ливерпуль» слишком уверен в себе. Может быть, они думают, что уже выиграли матч, или думают, что «Реал» уже не тот, что раньше, и что они фавориты. Салах может говорить всё, что хочет», - сказал Бензема.
Ранее форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил о том, что он хочет взять реванш за поражение в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018.
Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая, начало – 22:00 по Киеву.
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