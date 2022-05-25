Украина. Премьер лига25 мая 2022, 07:23 | Обновлено 25 мая 2022, 07:25
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ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
Виктория написала: «Русские захватчики, вы никогда не отнимете нашу свободу!»
25 мая 2022, 07:23 | Обновлено 25 мая 2022, 07:25
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Виктория, дочь наставника сборной Украины по футболу Александра Петракова, опубликовала в Instagram фото с поднятым вверх средним пальцем.
Виктория Петракова адресовала оркам послание на фоне сгоревшего танка оккупантов: «Русские захватчики, вы никогда не отнимете нашу свободу!»
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