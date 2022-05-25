ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец

Виктория, дочь наставника сборной Украины по футболу Александра Петракова, опубликовала в Instagram фото с поднятым вверх средним пальцем.

Виктория Петракова адресовала оркам послание на фоне сгоревшего танка оккупантов: «Русские захватчики, вы никогда не отнимете нашу свободу!»