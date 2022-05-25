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  4. ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
Украина. Премьер лига
25 мая 2022, 07:23 | Обновлено 25 мая 2022, 07:25
1241
0

ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец

Виктория написала: «Русские захватчики, вы никогда не отнимете нашу свободу!»

25 мая 2022, 07:23 | Обновлено 25 мая 2022, 07:25
1241
0
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
Instagram. Виктория Петракова

Виктория, дочь наставника сборной Украины по футболу Александра Петракова, опубликовала в Instagram фото с поднятым вверх средним пальцем.

Виктория Петракова адресовала оркам послание на фоне сгоревшего танка оккупантов: «Русские захватчики, вы никогда не отнимете нашу свободу!»

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