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  4. Ключевой игрок покинул Реал Сосьєдад в качестве свободного агента
Испания
25 мая 2022, 06:32 |
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0

Ключевой игрок покинул Реал Сосьєдад в качестве свободного агента

Аднан Янузай сыграл за год 44 матча, а вот Начо Монреаль пропустил сезон

25 мая 2022, 06:32 |
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Ключевой игрок покинул Реал Сосьєдад в качестве свободного агента
Getty Images/Global Images Ukraine

Два игрока, Аднан Янузай и Начо Монреаль, покинули «Реал Сосьедад» по окончании сезона.

27-летний вингер Аднан Янузай провел 44 матча и забил 5 голов. А вот 36-летний защитник Начо Монреаль пропустил сезон, не проведя за свою команду ни одного матча.

Клуб поблагодарил футболистов за сотрудничество, пожелав им всего наилучшего.

Баскский клуб занял 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги и получил путевку в Лигу Европы.

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Источник ФК Реал Сосьедад
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