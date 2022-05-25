Испания25 мая 2022, 06:32 |
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Ключевой игрок покинул Реал Сосьєдад в качестве свободного агента
Аднан Янузай сыграл за год 44 матча, а вот Начо Монреаль пропустил сезон
25 мая 2022, 06:32 |
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Два игрока, Аднан Янузай и Начо Монреаль, покинули «Реал Сосьедад» по окончании сезона.
27-летний вингер Аднан Янузай провел 44 матча и забил 5 голов. А вот 36-летний защитник Начо Монреаль пропустил сезон, не проведя за свою команду ни одного матча.
Клуб поблагодарил футболистов за сотрудничество, пожелав им всего наилучшего.
Баскский клуб занял 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги и получил путевку в Лигу Европы.
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