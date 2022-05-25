Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Фейеноорда: «Рома почти всегда играет в одном ключе и нас не удивит»
Лига конференций
25 мая 2022, 04:50 | Обновлено 25 мая 2022, 05:08
96
0

Тренер Фейеноорда: «Рома почти всегда играет в одном ключе и нас не удивит»

Арне Слот дал пресс-конференцию накануне финала Лиги конференций

25 мая 2022, 04:50 | Обновлено 25 мая 2022, 05:08
96
0
Тренер Фейеноорда: «Рома почти всегда играет в одном ключе и нас не удивит»
УЕФА. Арне Слот

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот дал пресс-конференцию накануне финального матча Лиги конференций против итальянской «Ромы», который состоится 25 мая в албанской Тиране:

«Мы просмотрели уйму игр с участием «Ромы», и она почти всегда играет в одном ключе. Меня удивит, если завтра она будет действовать от обороны. Думаю, соперник будет стараться забрасывать длинные передачи за спины нашим защитникам, хотя кто его знает.

Мы знаем чего ожидать, но всяко бывает. Иногда тренер соперника готовит какой-то сюрприз. Мы просмотрели много матчей «Ромы», так что, надеюсь, основательно подготовились к матчу. Как я только что сказал голландской прессе, даже если соперник подготовит сюрприз, в этом сезоне мы провели 55 матчей, так что не думаю, что нас можно чем-то удивить.

Основной вратарь? Состояние Бейлова все лучше. Он уже неделю тренируется с нами без каких-либо проблем. Если не будет сюрпризов, завтра он будет полностью готов к матчу. Так что очень высоки шансы, что Джастин сыграет».

Защитник «Фейеноорда» Гернот Траунер:

«Мы не ожидали, что дойдем до финала, но здорово играли на протяжении всего сезона. Мы не проиграли ни одного матча с группового этапа, так что приехали сюда по делу и хотим взять трофей. Это знаковый момент в моей карьере. Я никогда не играл в еврокубковом финале, так что все ощущается по-особенному.

Конечно, я готовился к игре против Абрахама. Он физически силен, у него хорошая техника, он умеет забивать. Он один из ведущих игроков «Ромы». Надо постараться не дать ему играть в штрафной».

Полузащитник «Фейеноорда» Йенс Тоорнстра:

«С нашего последнего матча прошло уже немало времени, но мы много работали и тренировались в Португалии. Путешествие сюда прошло здорово».

«Фейеноорд» сыграет в четвертом еврокубковом финале. В трех предыдущих он взял верх: против «Селтика» (Кубок чемпионов 1970), против «Тоттенхэма» (Кубок УЕФА 1974) и против дортмундской «Боруссии» (Кубок УЕФА 2002).

По теме:
Рома – Фейеноорд. Финал Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE
МОУРИНЬО: «Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все евротрофеи»
Рома – Фейеноорд. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Рома Рим Фейеноорд Лига конференций Рома - Фейеноорд Арне Слот Йенс Тоорнстра Гернот Траунер Джастин Бейло
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛАРК: «Война не повлияет на футбол. Украина хочет в Катар, но и мы тоже»
Футбол | 24 мая 2022, 10:42 4
КЛАРК: «Война не повлияет на футбол. Украина хочет в Катар, но и мы тоже»
КЛАРК: «Война не повлияет на футбол. Украина хочет в Катар, но и мы тоже»

Наставник шотландцев предвкушает хорошую игру

Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Футбол | 24 мая 2022, 15:12 20
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов

Обозреватель Sport.ua рассуждает о кадровом «кондуите» дончан после оттока легионеров

Футболист Шахтера до конца недели пройдет медосмотр для Лацио
Футбол | 25.05.2022, 01:25
Футболист Шахтера до конца недели пройдет медосмотр для Лацио
Футболист Шахтера до конца недели пройдет медосмотр для Лацио
АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины
Футбол | 24.05.2022, 21:25
АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины
АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Футбол | 24.05.2022, 05:37
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
23.05.2022, 22:46
Хоккей
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
23.05.2022, 14:04 5
Теннис
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
23.05.2022, 18:44 1
Хоккей
Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам
Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам
23.05.2022, 12:30
Теннис
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
23.05.2022, 00:47
Футбол
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
23.05.2022, 23:46 1
Футбол
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
23.05.2022, 16:35 23
Футбол
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
23.05.2022, 06:30 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем