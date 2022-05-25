Тренер Фейеноорда: «Рома почти всегда играет в одном ключе и нас не удивит»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот дал пресс-конференцию накануне финального матча Лиги конференций против итальянской «Ромы», который состоится 25 мая в албанской Тиране:

«Мы просмотрели уйму игр с участием «Ромы», и она почти всегда играет в одном ключе. Меня удивит, если завтра она будет действовать от обороны. Думаю, соперник будет стараться забрасывать длинные передачи за спины нашим защитникам, хотя кто его знает.

Мы знаем чего ожидать, но всяко бывает. Иногда тренер соперника готовит какой-то сюрприз. Мы просмотрели много матчей «Ромы», так что, надеюсь, основательно подготовились к матчу. Как я только что сказал голландской прессе, даже если соперник подготовит сюрприз, в этом сезоне мы провели 55 матчей, так что не думаю, что нас можно чем-то удивить.

Основной вратарь? Состояние Бейлова все лучше. Он уже неделю тренируется с нами без каких-либо проблем. Если не будет сюрпризов, завтра он будет полностью готов к матчу. Так что очень высоки шансы, что Джастин сыграет».

Защитник «Фейеноорда» Гернот Траунер:

«Мы не ожидали, что дойдем до финала, но здорово играли на протяжении всего сезона. Мы не проиграли ни одного матча с группового этапа, так что приехали сюда по делу и хотим взять трофей. Это знаковый момент в моей карьере. Я никогда не играл в еврокубковом финале, так что все ощущается по-особенному.

Конечно, я готовился к игре против Абрахама. Он физически силен, у него хорошая техника, он умеет забивать. Он один из ведущих игроков «Ромы». Надо постараться не дать ему играть в штрафной».

Полузащитник «Фейеноорда» Йенс Тоорнстра:

«С нашего последнего матча прошло уже немало времени, но мы много работали и тренировались в Португалии. Путешествие сюда прошло здорово».

«Фейеноорд» сыграет в четвертом еврокубковом финале. В трех предыдущих он взял верх: против «Селтика» (Кубок чемпионов 1970), против «Тоттенхэма» (Кубок УЕФА 1974) и против дортмундской «Боруссии» (Кубок УЕФА 2002).