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  4. Отыграл два сета. Прошлогодний финалист Ролан Гаррос совершил камбэк
Ролан Гаррос
25 мая 2022, 01:52 | Обновлено 25 мая 2022, 02:10
55
0

Отыграл два сета. Прошлогодний финалист Ролан Гаррос совершил камбэк

Грек Стефанос Циципас сумел сломить сопротивление Лоренцо Музетти из Италии

25 мая 2022, 01:52 | Обновлено 25 мая 2022, 02:10
55
0
Отыграл два сета. Прошлогодний финалист Ролан Гаррос совершил камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошлогодний финалист Ролан Гаррос совершил камбэк в первом раунде турнира-2022, отыграв два сета.

Грек Стефанос Циципас сумел сломить сопротивление Лоренцо Музетти из Италии в пяти сетах. 

Матч длился 3 часа 36 минут. Следующим соперником Циципаса будет Зденек Коларж из Чехии.

Ролан Гаррос 2022. Париж (Франция)

Мужчины. Первый круг

Стефанос Циципас (Греция) [4] – Лоренцо Музетти (Италия) – 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2

Жиль Симон (Франция) [WC] –  Пабло Карреньо Буста (Испания) [16] – 6:4, 6:4, 4:6, 1:6, 6:4

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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