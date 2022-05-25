Ролан Гаррос25 мая 2022, 01:52 | Обновлено 25 мая 2022, 02:10
55
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Отыграл два сета. Прошлогодний финалист Ролан Гаррос совершил камбэк
Грек Стефанос Циципас сумел сломить сопротивление Лоренцо Музетти из Италии
25 мая 2022, 01:52 | Обновлено 25 мая 2022, 02:10
55
0
Прошлогодний финалист Ролан Гаррос совершил камбэк в первом раунде турнира-2022, отыграв два сета.
Грек Стефанос Циципас сумел сломить сопротивление Лоренцо Музетти из Италии в пяти сетах.
Матч длился 3 часа 36 минут. Следующим соперником Циципаса будет Зденек Коларж из Чехии.
Ролан Гаррос 2022. Париж (Франция)
Мужчины. Первый круг
Стефанос Циципас (Греция) [4] – Лоренцо Музетти (Италия) – 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2
Жиль Симон (Франция) [WC] – Пабло Карреньо Буста (Испания) [16] – 6:4, 6:4, 4:6, 1:6, 6:4
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