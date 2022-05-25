Другие новости25 мая 2022, 02:38 |
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ПЕТРЯК: «Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война»
Вингер «Фехервара» поддержал жителей Донецкой и Луганской областей
25 мая 2022, 02:38 |
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Украинский вингер «Фехервара» Иван Петряк в соцсетях поддержал жителей Донецкой и Луганской областей:
«Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война. Хорошо? Спасибо. Донецкая и Луганская области, держитесь».
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