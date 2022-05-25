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25 мая 2022, 02:38 |
87
0

ПЕТРЯК: «Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война»

Вингер «Фехервара» поддержал жителей Донецкой и Луганской областей

25 мая 2022, 02:38 |
87
0
ПЕТРЯК: «Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война»
Instagram. Иван Петряк

Украинский вингер «Фехервара» Иван Петряк в соцсетях поддержал жителей Донецкой и Луганской областей:

«Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война. Хорошо? Спасибо. Донецкая и Луганская области, держитесь».

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Иван Петряк российско-украинская война Фехервар война на Донбассе
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