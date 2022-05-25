ПЕТРЯК: «Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война»

Украинский вингер «Фехервара» Иван Петряк в соцсетях поддержал жителей Донецкой и Луганской областей:

«Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война. Хорошо? Спасибо. Донецкая и Луганская области, держитесь».