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Украина. Премьер лига
24 мая 2022, 23:28 | Обновлено 24 мая 2022, 23:43
132
0

Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла попробует сделать все для подготовки к еврокубкам»

Тренер надеется, что сезон начнется

24 мая 2022, 23:28 | Обновлено 24 мая 2022, 23:43
132
0
Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла попробует сделать все для подготовки к еврокубкам»
fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов считает, что новый сезон стоит провести в Польше или Турции, учитывая, что в Украине будет сложно проводить матчи из-за войны.

– Никто не понимает, что будет дальше, какие шаги нужно делать. Все руководители и функционеры клубов желают скорейшего окончания войны, а потом уже можно будет говорить о футболе. Думаю, что контракты футболистов «Ворсклы» сейчас на паузе.

Я был в Полтаве и разговаривал с руководством клуба. Все надеется на лучшее. Мы вышли в еврокубки. Руководство постарается поддерживать команду, чтобы она подготовилась к выступлениям в Лиге конференций. Дальше будет видно.

Решение следующего сезона будет приниматься не одним-двумя клубами. Это будет сделано коллегиально. Нам нужен чемпионат Украины, но дома играть будет тяжело. В таком случае не вернутся легионеры. Думаю, играть нужно в Польше или Турции, - сказал Максимов.

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Ворскла Полтава Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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