Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла попробует сделать все для подготовки к еврокубкам»
Тренер надеется, что сезон начнется
Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов считает, что новый сезон стоит провести в Польше или Турции, учитывая, что в Украине будет сложно проводить матчи из-за войны.
– Никто не понимает, что будет дальше, какие шаги нужно делать. Все руководители и функционеры клубов желают скорейшего окончания войны, а потом уже можно будет говорить о футболе. Думаю, что контракты футболистов «Ворсклы» сейчас на паузе.
Я был в Полтаве и разговаривал с руководством клуба. Все надеется на лучшее. Мы вышли в еврокубки. Руководство постарается поддерживать команду, чтобы она подготовилась к выступлениям в Лиге конференций. Дальше будет видно.
Решение следующего сезона будет приниматься не одним-двумя клубами. Это будет сделано коллегиально. Нам нужен чемпионат Украины, но дома играть будет тяжело. В таком случае не вернутся легионеры. Думаю, играть нужно в Польше или Турции, - сказал Максимов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
23 мая состоялась благотворительная встреча в поддержку Украины
«Фармацевты» надеются в скором времени закрыть сделку с «Шахтером»