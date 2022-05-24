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  4. Марика рассказал, как ему удалось получить 1,5 миллиона за переход в Шахтер
Украина. Премьер лига
24 мая 2022, 21:27 |
1153
0

Марика рассказал, как ему удалось получить 1,5 миллиона за переход в Шахтер

Сама сделка состоялась в январе 2004 года…

24 мая 2022, 21:27 |
1153
0
Марика рассказал, как ему удалось получить 1,5 миллиона за переход в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиприан Марика

Бывший нападающий «Шахтера» Чиприан Марика рассказал о том, как жадность руководителей бухарестского «Динамо» помогла ему лично заработать 1,5 миллиона евро при трансфере в донецкий клуб.

«Помню, я тоже получил бонус, потому что в бухарестском «Динамо» мне не хотели давать больше 200 долларов зарплаты в месяц. Тогда мой отец сказал боссу клуба: «Чувак, если ты не хочешь давать ему больше 200 долларов в месяц, то пообещай хоть 30% от последующего трансфера». На это в «Динамо» согласились без проблем. Вот как я получил хороший бонус в то время», - вспомнил Марика.

Напомним, переход Марики из бухарестского «Динамо» в «Шахтер» обошелся дончанам в 5 миллионов евро. Через три с половиной года «горняки» продали румынского форварда в немецкий «Штутгарт» за 7 миллионов евро.

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Источник Sport.ro
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