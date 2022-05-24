Соперник сборной Украины объявил состав на июньские матчи Лиги наций

Соперник сборной Украины в Лиге наций, команда Армении, начинает подготовку к турниру.

Наставник армянской сборной Хоакин Капаррос огласил имена 29 игроков, которые будут готовиться к июньским матчам.

Состав сборной Армении

Вратари: Давид Юрченко («Алашкерт»), Арсен Бегларян («Урарту»), Станислав Бучнев («Пюник»), Генри Авагян («Нораванк»).

Защитники: Вараздат Ароян («Кадис», Испания), Оганес Амбарцумян («Анортосис», Кипр), Камо Оганесян («Астана», Казахстан), Айк Ишханян, Арман Оганесян (оба – «Пюник»), Тарон Восканян («Алашкерт»), Грайр Мкоян («Арарат»), Степа Мкртчян (ЦСКА), Жоао Жорди Монрой Арарат («Ноa»), Жирайр Маргарян («Урарту»).

Полузащитники: Эдуард Сперцян («краснодар», россия), Хорен Байрамян («ростов», россия), Эдгар Бабаян («Вайле», Дания), Тигран Барсегян («Слован», Словакия), Ваган Бичахчян («Погонь», Польша), Соломон Удо, Вбеймар Ангуло (оба – «Арарат-Армения»), Артак Григорян («Алашкерт»), Оганес Арутюнян («Пюник»), Рудик Мкртчян, Эдгар Малакян (оба – «Арарат»), Артак Дашян («Пюник»), Артур Серобян (ЦСКА).

Нападающие: Лукас Селараян («Коламбус Крю», США), Саркис Адамян («Брюгге», Бельгия).

В преддверии игр сборная Армении проведет тренировочный сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола. Он начнется 29 мая.

Напомним, что первый поединок Лиги наций между сборными Украины и Армении состоится 11 июня в Лодзи.