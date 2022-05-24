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  4. Григорий СУРКИС: «Нужно сделать все, чтобы чемпионат состоялся в Украине»
Украина. Премьер лига
24 мая 2022, 20:53 |
279
0

Григорий СУРКИС: «Нужно сделать все, чтобы чемпионат состоялся в Украине»

Функционер уверен, что стоит провести сезон

24 мая 2022, 20:53 |
279
0
Григорий СУРКИС: «Нужно сделать все, чтобы чемпионат состоялся в Украине»
fcdynamo.kiev.ua

Григорий Суркис считает, что клубам и УПЛ стоит сделать все возможное, чтобы провести сезон 2022/23, несмотря на войну.

И желательно это сделать в Украине.

– Из-за нападения рф текущий футбольный сезон в Украине завершить не удалось. И пока неизвестно, что будет дальше. Так будут играть наши команды или нет? Быть футболу или не быть?

– Однозначно, быть. Планировать начало нового чемпионата, проводить его обязательно нужно. Определиться с тем, какие клубы готовы к этому с финансовой, кадровой, эмоциональной точки зрения и двинуться вперед. Вопрос – где играть? На него должны дать ответ прежде всего. Да, дальше будут появляться новые неопределенности — кто и к чему готов, при каких условиях и все остальное. Но самое главное, мне кажется, найти общий язык с местом проведения футбольных матчей с участием украинских команд. Как на международном уровне, так и на уровне внутренних соревнований.

К сожалению, из-за агрессии рф и войны, навязанной Украине, наши сборные и клубы, которые будут выступать в еврокубках, вынуждены будут еще некоторое время принимать соперников на нейтральных полях. По меньшей мере, на период действия военного положения, уже пролонгированного до конца августа. Впрочем, скорее, эта реальность будет продолжаться до нашей победы.

Однако и в таких сложных условиях украинский футбол все равно должен жить. Относительно его развития говорить пока не ко времени, но прилагать усилия для сохранения уровня наших команд должны все, кто причастен к этому. Это очень важно. Также, я думаю, нам крайне необходимо выстроить корпоративное единство и солидарность. Чтобы понять реальные потребности и проблемы каждого члена футбольного сообщества и помочь тем, кто не сможет устоять в этот период самостоятельно.

Возвращаясь к теме проведения внутренних соревнований, я уверен, мы должны сделать все, чтобы они возобновились. И не где-то, а на территории Украины.

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Динамо Киев Григорий Суркис российско-украинская война
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Источник Динамо Киев от Шурика
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