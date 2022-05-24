ФОТО. Цонга завершил карьеру после поражения Рууду на Ролан Гаррос

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга завершил карьеру после поражения от Каспера Рууда в рамках первого круга Ролан Гаррос (7:6, 6:7, 2:6, 6:7).

Цонга – лучший из французов по количеству выигранных матчей Большого шлема, он завершил карьеру с рекордом 121–48.

Цонга доходил до финала Australian Open в 2008 году и Итогового турнира 2011. Имеет две победы на Мастерсах и еще 16 выигранных титулов на других турнирах ATP. Имеет на своем счету 45 побед над соперниками, который на тот момент находились в топ-10. Жо-Вилфрид обыгрывал Федерера, Надаля и Джоковича, когда они занимали первую строчку мирового рейтинга.

В 2017 году вместе с командой Франции Цонга стал победителем Кубка Дэвиса. Также является серебряным призером ОИ-2012.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine