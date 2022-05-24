Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Цонга завершил карьеру после поражения Рууду на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
24 мая 2022, 19:34 | Обновлено 24 мая 2022, 19:36
196
0

ФОТО. Цонга завершил карьеру после поражения Рууду на Ролан Гаррос

Известный французский теннисист больше не будет выступать в одиночном разряде

24 мая 2022, 19:34 | Обновлено 24 мая 2022, 19:36
196
0
ФОТО. Цонга завершил карьеру после поражения Рууду на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Жо-Вилфрид Цонга

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга завершил карьеру после поражения от Каспера Рууда в рамках первого круга Ролан Гаррос (7:6, 6:7, 2:6, 6:7).

Цонга – лучший из французов по количеству выигранных матчей Большого шлема, он завершил карьеру с рекордом 121–48.

Цонга доходил до финала Australian Open в 2008 году и Итогового турнира 2011. Имеет две победы на Мастерсах и еще 16 выигранных титулов на других турнирах ATP. Имеет на своем счету 45 побед над соперниками, который на тот момент находились в топ-10. Жо-Вилфрид обыгрывал Федерера, Надаля и Джоковича, когда они занимали первую строчку мирового рейтинга.

В 2017 году вместе с командой Франции Цонга стал победителем Кубка Дэвиса. Также является серебряным призером ОИ-2012. 

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Ролан Гаррос. Людмила Киченок сыграет в миксте
Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
Марта Костюк уступила в стартовом матче Ролан Гаррос
Жо-Вилфрид Цонга Ролан Гаррос 2022 Каспер Рууд
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
Футбол | 24 мая 2022, 00:40 0
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане

23 мая состоялась благотворительная встреча в поддержку Украины

Замена Мбаппе? Реал нацелился на лучшего игрока Серии А
Футбол | 23 мая 2022, 21:47 1
Замена Мбаппе? Реал нацелился на лучшего игрока Серии А
Замена Мбаппе? Реал нацелился на лучшего игрока Серии А

Форвард «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Испании

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 24 мая
Теннис | 24.05.2022, 09:40
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 24 мая
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 24 мая
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Футбол | 24.05.2022, 05:37
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Петраков отказался проводить спарринги перед матчем с Шотландией
Футбол | 24.05.2022, 17:13
Петраков отказался проводить спарринги перед матчем с Шотландией
Петраков отказался проводить спарринги перед матчем с Шотландией
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
24.05.2022, 12:00 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
23.05.2022, 22:55 1
Хоккей
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»
22.05.2022, 18:04 6
Бокс
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
23.05.2022, 18:44 1
Хоккей
Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
22.05.2022, 19:48 10
Футбол
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
22.05.2022, 20:56 9
Футбол
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
23.05.2022, 23:46 1
Футбол
Жена Усика: «Придется рашку делить»
Жена Усика: «Придется рашку делить»
23.05.2022, 15:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем