Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ролан Гаррос. Людмила Киченок сыграет в миксте
Ролан Гаррос
24 мая 2022, 19:10 |
93
0

Ролан Гаррос. Людмила Киченок сыграет в миксте

Люда выступит в дуэте с бразильцем

24 мая 2022, 19:10 |
93
0
Ролан Гаррос. Людмила Киченок сыграет в миксте
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит в парном смешанном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

Люда сыграет в дуэте с бразильцем Рафаэлем Матосом.

В первом круге им будет противостоять седьмой сеяный тандем Бернарда Пера / Мате Павич (США / Хорватия).

По теме:
ФОТО. Цонга завершил карьеру после поражения Рууду на Ролан Гаррос
Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
Марта Костюк уступила в стартовом матче Ролан Гаррос
Рафаэль Матос Людмила Киченок Ролан Гаррос 2022 Бернарда Пера Мате Павич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Roland Garros
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Килиан МБАППЕ: «Всегда мечтал носить футболку Реала»
Футбол | 24 мая 2022, 13:10 6
Килиан МБАППЕ: «Всегда мечтал носить футболку Реала»
Килиан МБАППЕ: «Всегда мечтал носить футболку Реала»

Форвард ПСЖ – о своем решении

Свитолина, Шевченко и Стаховский встретились с организаторами Ролан Гаррос
Теннис | 24 мая 2022, 15:21 0
Свитолина, Шевченко и Стаховский встретились с организаторами Ролан Гаррос
Свитолина, Шевченко и Стаховский встретились с организаторами Ролан Гаррос

Обсуждали помощь Украине

Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Футбол | 24.05.2022, 15:12
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Футбол | 24.05.2022, 05:37
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
Футбол | 24.05.2022, 00:40
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
22.05.2022, 20:56 9
Футбол
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
23.05.2022, 14:04 5
Теннис
ФОТО. Трофей АПЛ и флаг Украины! Как Зинченко и Сити титул АПЛ праздновали
ФОТО. Трофей АПЛ и флаг Украины! Как Зинченко и Сити титул АПЛ праздновали
22.05.2022, 21:30 5
Футбол
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
23.05.2022, 16:35 23
Футбол
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
24.05.2022, 12:00 1
Футбол
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
24.05.2022, 09:47 1
Киберспорт
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
23.05.2022, 22:55 1
Хоккей
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
ЧМ по хоккею. Канада проиграла Дании, Великобритания вылетает
23.05.2022, 22:46
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем