Ролан Гаррос. Людмила Киченок сыграет в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит в парном смешанном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

Люда сыграет в дуэте с бразильцем Рафаэлем Матосом.

В первом круге им будет противостоять седьмой сеяный тандем Бернарда Пера / Мате Павич (США / Хорватия).