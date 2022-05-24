Ролан Гаррос24 мая 2022, 19:10 |
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Ролан Гаррос. Людмила Киченок сыграет в миксте
Люда выступит в дуэте с бразильцем
24 мая 2022, 19:10 |
93
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Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит в парном смешанном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
Люда сыграет в дуэте с бразильцем Рафаэлем Матосом.
В первом круге им будет противостоять седьмой сеяный тандем Бернарда Пера / Мате Павич (США / Хорватия).
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