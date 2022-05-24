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  4. АЗАРЕНКО – о бане Уимблдона: «Не буду рассказывать, как мне тяжело»
Уимблдон
24 мая 2022, 18:11 |
365
0

АЗАРЕНКО – о бане Уимблдона: «Не буду рассказывать, как мне тяжело»

Теннисистка из беларуси не сможет сыграть на травяном мейджоре

24 мая 2022, 18:11 |
365
0
АЗАРЕНКО – о бане Уимблдона: «Не буду рассказывать, как мне тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Экс-первая ракетка мира и член Совета игроков WTA Виктория Азаренко прокомментировала тот факт, что не сможет выступить на Уимблдоне из-за того, что представляет беларусь.

«С учетом всего, что происходит в мире, я не буду тут сидеть и рассказывать, как мне тяжело. Многое можно сказать, многое будет вырвано из контекста, так что я даже не буду пытаться. Не хочу, чтобы люди выкручивали мои слова так, как им будет удобно.

Я не считаю это темой для обсуждения. Я считаю, что нужно стремиться быть полезной, но при этом выполнять свою работу. Я теннисистка, это моя работа, и я буду и дальше ее выполнять. При этом я стараюсь быть максимально полезной, не афишируя это в соцсетях, как многие люди.

Я верю в единение, верю в то, что нужно быть хорошим человеком и помогать другим, когда есть возможность. И я буду и дальше это делать», – сказала Азаренко.

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Источник Трибуна Беларусь
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