Валерий БОНДАРЬ: «Готовимся к одному из самых важных матчей в нашей жизни»

Защитник национальной сборной Украины Валерий Бондарь рассказал о текущем этапе подготовки команды к предстоящим поединкам.

«Тренировочный процесс проходит очень хорошо. Я бы сказал, что он не очень тактичный, присутствуют и физические моменты. Готовимся к одному из самых важных матчей в нашей жизни.

Во время первой части сбора у нас было по две тренировки. Сейчас мы можем ходить в зал в первой половине дня, а вечером проходят тренировки. Конечно, каждый день у нас разные занятия. Уже чувствуем хорошие физические кондиции.

Усталости совсем нет, потому что мы находимся в национальной сборной. Мы знаем, зачем здесь собрались, зачем все это делаем и тренируемся.

Хочу поздравить Андрея Лунина, его супругу, его семью. Это великое счастье. Я очень рад за него, прекрасно знаю Андрея, он очень хороший парень. Поздравляю Лунина и с победой в чемпионате Испании, и с таким важным событием в его жизни.

Конечно, будем болеть за Андрея в финале Лиги чемпионов. Недавно болели за Александра Зинченко и очень радовались. Здесь на поле наблюдали за матчем, надеялись, что он возьмет трофей, так и случилось. Будем теперь болеть за Лунина», – сказал Бондарь.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».