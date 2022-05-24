Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему Петракова могут уволить»

Главный тренер «Аль-Айна» удивлен информации, что он может возглавить сборную Украины в случае отставки Александра Петракова.

«Впервые об этом слышу, никто ко мне с таким предложением не обращался. Да и не совсем понимаю, почему Петракова могут отправить в отставку, какие сейчас для этого есть основания.

Что касается меня, то я сейчас там, где и был. Мой контракт с «Аль-Айном» подходит к завершению, о новом никакого детального разговора с руководством пока не было, в ближайшем будущем все прояснится», - сказал Ребров.

Сергей Ребров выиграл с «Аль-Айном» чемпионат и кубок ОАЭ.